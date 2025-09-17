Bất chấp biến động, TikTok Shop vẫn nhắm tăng gấp 2 doanh thu tại Mỹ, là bộ phận phát triển nhanh nhất ByteDance

TikTok Shop, nhánh thương mại điện tử của nền tảng video ngắn lan truyền, đang đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu tại Mỹ trong năm nay bất chấp những bất ổn đang diễn ra, theo Nikkei Asia.

Động thái được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một thỏa thuận để TikTok tiếp tục hoạt động tại quốc gia này, đồng thời gia hạn thời hạn bán hoặc cấm đến ngày 16 tháng 12. Đây là lần thứ tư ông Trump trì hoãn kể từ tháng 1 nhằm kéo dài thêm thời gian cho các điều khoản nhạy cảm về dữ liệu và thuật toán.

Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận vào thứ sáu trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyên gia đánh giá đây là một năm đầy biến động đối với TikTok tại Mỹ. Bên cạnh lệnh cấm bị đe dọa, thuế quan tăng cao và các rào cản thương mại khác, hoạt động thương mại điện tử của công ty này đã rung chuyển.

Trước những thách thức như vậy, nền tảng này đã tiến hành cải tổ toàn diện lực lượng lao động tại TikTok Shop, bao gồm cả việc sa thải tại nhiều văn phòng ở Mỹ. Dữ liệu công khai cho thấy riêng tại Bellevue (bang Washington), TikTok đã sa thải 65 vị trí liên quan TikTok Shop theo luật của bang. Trước đó, hồi tháng 2, TikTok cũng phải tái cơ cấu bộ phận Trust & Safety toàn cầu (kiểm duyệt nội dung), cho thấy việc thu gọn không chỉ diễn ra ở mảng thương mại.

Công ty không công bố tổng số lao động bị ảnh hưởng ở Mỹ, nhưng các nguồn tin cho thấy nhiều vòng cắt giảm rải rác. Ít nhất “hàng chục” vị trí được xác nhận qua hồ sơ địa phương với rất nhiều đợt thay đổi nhân sự nội bộ.

Tuy nhiên xét cho cùng, TikTok Shop vẫn là nhóm phát triển nhanh nhất tại ByteDance khi nền tảng truyền thông xã hội này tiếp tục tuyển dụng nhân viên mới để đạt được các mục tiêu hiệu suất cao đặt ra cho thị trường Mỹ. Đối với một số doanh nghiệp bán hàng trên TikTok Shop, lệnh cấm sắp tới hay thuế quan không thể ngăn cản họ tham gia nền tảng này.

Chelsey Smith, người sáng lập một công ty tóc giả bán gần 20 triệu bộ tóc mỗi năm, cho biết TikTok vẫn là nơi doanh nghiệp của cô đạt được sự tăng trưởng lớn nhất.

“Đây là cách tự nhiên nhất”, Smith nói. “Tôi không nghĩ bạn sẽ tìm thấy điều đó ở các nền tảng mạng xã hội khác”.

Theo dữ liệu từ Influencer Marketing Hub, tổng giá trị hàng hóa bán ra toàn cầu năm 2024 đạt khoảng 33,2 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm trước, trong đó thị trường Mỹ đóng góp tới 9 tỷ USD và trở thành “đầu tàu” về doanh số. Ngay trong mùa Black Friday 2024, doanh thu tại Mỹ vượt ngưỡng 100 triệu USD chỉ trong một ngày, cho thấy sức mua bùng nổ và khả năng kết nối nội dung – thương mại của nền tảng này.

Hành vi tiêu dùng của người Mỹ thay đổi nhanh chóng khi nội dung video ngắn và livestream trở thành cầu nối hiệu quả giữa người bán và người mua. Số người mua sắm mỗi tháng trên TikTok Shop tại Mỹ đã gần gấp ba lần so với cùng kỳ 2023, biến nền tảng này thành điểm đến hàng đầu của các thương hiệu, nhà bán lẻ và cả những người kinh doanh nhỏ lẻ.

Một người bán đến từ Trung Quốc chỉ mới mở gian hàng TikTok Shop Mỹ từ tháng 10/2023 cho biết kênh này đã nhanh chóng chiếm tới 20% tổng doanh thu chỉ sau bốn tháng hoạt động, nhờ biết cách thuê diễn viên bản địa để quảng bá sản phẩm. Con số phản ánh rõ ràng sức hút khổng lồ của mô hình “mua sắm qua nội dung” mà TikTok đang dẫn dắt, cho thấy nền tảng không chỉ là nơi để giải trí mà còn là cỗ máy thương mại điện tử có sức lan tỏa mạnh mẽ, bất chấp các lệnh cấm và rủi ro pháp lý vẫn đang bao phủ tại Mỹ.

Trong khi đó, các cuộc thảo luận về thỏa thuận đang diễn ra giữa chính phủ Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ tập trung vào quyền sở hữu các thuật toán xác định nội dung mà người dùng nhìn thấy. Nikkei Asia trước đó đưa tin một phương án đang được các bên thảo luận là làm một ứng dụng bản sao cho thị trường Mỹ - vẫn giữ nguyên thuật toán AI và nền tảng công nghệ như ứng dụng TikTok hiện tại nhưng được đào tạo chỉ bằng dữ liệu của người dùng Mỹ. Hiện chưa rõ liệu phương án này có làm hài lòng Bắc Kinh và Mỹ hay không.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về TikTok. ... Chúng tôi có một nhóm các công ty rất lớn muốn mua lại nó”, ông Trump phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Ba, mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo: Nikkei Asia, Reuters