Bất chấp khó khăn Ninh Bình xuất siêu trên 354 triệu USD

Xuất khẩu sang châu Á chiếm 61,7% tỷ trọng

Theo số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, kim ngạch xuất khẩu năm 2023 của tỉnh ước đạt 3.178,2 triệu USD, tăng 0,01% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng có mức tăng trưởng xuất khẩu cao như: Xi măng và clinke ước đạt 694,4 triệu USD, bằng 133,5% kế hoạch năm; ô tô và linh kiện ô tô ước đạt 127,5 triệu USD, đạt 132,1% kế hoạch năm; nhôm và các hỗn hợp kim loại khác 95,5 triệu USD, 112,4% kế hoạch năm…

Về thị trường xuất khẩu, theo đánh giá từ Sở Công Thương Ninh Bình, do tình hình chính trị - kinh tế trên thế giới diễn biến phức tạp dẫn đến thị trường xuất khẩu của tỉnh có nhiều biến động. Năm 2023, thị trường châu Á vẫn tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch đạt kim ngạch 1.962 triệu USD, chiếm tỷ trọng 61,7%, giảm 10,4% so với năm 2022; châu Mỹ đạt kim ngạch 884,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 27,8%, tăng 72,9%- cũng là thị trường duy nhất tăng trưởng dương của Ninh Bình năm 2023; châu Âu đạt kim ngạch 246,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,8% và giảm 30,7% so với năm 2022; châu Úc đạt kim ngạch 53,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,7% và giảm 27,3% so với cùng kỳ; châu Phi đạt kim ngạch 31,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1% và giảm 33,1% so với năm 2022.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu hàng hóa sang trên 80 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhiều doanh nghiệp đã tham gia vào chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu.

Sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2 (HTMV2) tại khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn. Ảnh Tiến Vinh