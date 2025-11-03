Theo dữ liệu từ TASS, Nga vừa ghi nhận lượng khí đốt xuất sang châu Âu qua đường ống dẫn khí TurkStream đạt mức cao nhất từ trước đến nay, theo dữ liệu mới công bố của Mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải khí châu Âu (ENTSOG).

Trong tháng 10, lượng khí đốt Nga chảy qua TurkStream tới các nước châu Âu đạt 1,68 tỉ m3, tăng 9% so với tháng 9 và 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi đường ống được đưa vào hoạt động năm 2020.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu qua tuyến này đã tăng 7,6%, đạt 14,7 tỉ m3.

Theo ước tính của hãng TASS, công suất khai thác trung bình của TurkStream trong tháng 10 đạt 96%, với lưu lượng 54,3 triệu m3/ngày, chỉ thấp hơn kỷ lục hồi tháng 2.

TurkStream - đường ống duy nhất còn hoạt động đưa khí đốt Nga vào châu Âu - xuất phát từ trạm nén Russkaya gần Anapa, băng qua Biển Đen tới Thổ Nhĩ Kỳ, rồi phân nhánh cung cấp cho các quốc gia Nam và Đông Nam Âu.

Trong bối cảnh tuyến trung chuyển qua Ukraine và đường ống Nord Stream đã dừng hoạt động, TurkStream được ví như “huyết mạch năng lượng cuối cùng” nối Nga với thị trường châu Âu.

Theo số liệu năm 2024, lượng khí đốt Nga đi qua TurkStream tới châu Âu tăng 23%, đạt 16,7 tỉ m3, trong đó Hungary nhận tới 8,6 tỉ m3, mức cao nhất lịch sử. Tổng xuất khẩu khí đốt Nga sang châu Âu bằng đường ống trong năm qua đạt 32,1 tỉ m3, tăng 14% so với năm trước.

Bên cạnh đó, Nga còn tăng 2,6% lượng cung khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, đạt hơn 21 tỉ m3 thông qua hai tuyến đường dưới Biển Đen là Blue Stream và TurkStream.

Giới phân tích cho rằng, việc TurkStream đạt kỷ lục mới phản ánh sự dịch chuyển trọng tâm năng lượng của Nga - thay vì phụ thuộc vào các tuyến trung chuyển truyền thống qua Ukraine hay Baltic, Moscow đang củng cố vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ như một trung tâm năng lượng chiến lược - “cánh cửa” còn lại để khí đốt Nga tiếp cận thị trường châu Âu.

Trong khi Liên minh châu Âu (EU) vẫn kiên định lộ trình giảm nhập khẩu dầu khí Nga xuống 0 trước năm 2028, thực tế cho thấy nhu cầu ổn định nguồn cung giá rẻ vẫn giữ cho “huyết mạch cuối cùng” này đập mạnh - minh chứng cho mối liên hệ năng lượng khó cắt đứt giữa Nga và châu Âu, ít nhất là trong ngắn hạn.

Ngày 30/10, Giám đốc điều hành Tập đoàn khí đốt Novatek của Nga, ông Leonid Mikhelson, cảnh báo việc loại khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga khỏi thị trường toàn cầu có thể khiến giá nhiên liệu này tăng mạnh.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á-Âu Verona, ông Mikhelson cho biết Nga hiện chiếm hơn 10% sản lượng LNG toàn cầu, và việc loại bỏ hoàn toàn nguồn cung này là điều “phi thực tế”.



