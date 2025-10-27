Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tuyên bố trung thành với dầu Nga chưa được bao lâu, quốc gia BRICS bất ngờ ‘quay xe’: Ấm thầm mua 10 triệu thùng dầu Trung Đông, loạt nhà máy điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu

27-10-2025 - 06:53 AM | Thị trường

Từng giữ lập trường sẽ nhập khẩu dầu Nga để đảm bảo năng lượng, Ấn Độ vừa có loạt động thái lạ.

Tuyên bố trung thành với dầu Nga chưa được bao lâu, quốc gia BRICS bất ngờ ‘quay xe’: Ấm thầm mua 10 triệu thùng dầu Trung Đông, loạt nhà máy điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Reliance Industries Ltd. – tập đoàn tư nhân lớn nhất Ấn Độ – đã tăng mạnh mua dầu thô từ Trung Đông và Mỹ sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai nhà sản xuất dầu lớn của Nga, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Theo các nguồn tin thương mại, Reliance đã mua nhiều loại dầu khác nhau, bao gồm Khafji của Saudi Arbia, Basrah Medium của Iraq, Al-Shaheen của Qatar và dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ. Các lô hàng này dự kiến sẽ được giao vào tháng 12 hoặc tháng 1 tới.

Reliance vốn là nhà nhập khẩu dầu thô Nga lớn nhất của Ấn Độ trong năm nay, chủ yếu thông qua hợp đồng dài hạn với Rosneft PJSC – một trong những doanh nghiệp bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Dù thường xuyên nhập khẩu từ khu vực Trung Đông, các thương nhân cho biết hoạt động mua gần đây của Reliance trở nên sôi động bất thường, đặc biệt sau khi các biện pháp trừng phạt của Washington có hiệu lực.

Tổng cộng, Reliance được cho là đã mua ít nhất 10 triệu thùng dầu trên thị trường giao ngay trong tháng này, phần lớn đến từ Trung Đông. Đáng chú ý, phần lớn các giao dịch được thực hiện sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt. Đại diện của Reliance hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Không chỉ Reliance, các nhà máy lọc dầu khác của Ấn Độ cũng đang tích cực tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Trung Đông, Mỹ và Brazil. Động thái này đã đẩy giá các loại dầu như Oman tăng trong ngày 24/10, đồng thời khiến chênh lệch giá giao ngay của dầu chuẩn Dubai mở rộng. Trên thị trường quốc tế, giá dầu Brent cũng tăng hơn 5%.

Các chuyên gia dự báo, dòng chảy dầu thô từ Nga sang các nhà máy lọc dầu lớn của Ấn Độ sẽ sụt giảm đáng kể trong thời gian tới, sau khi Rosneft và Lukoil PJSC bị trừng phạt. Ngoại trừ Nayara Energy Ltd. – công ty có cổ phần của Rosneft – hầu hết các nhà máy lọc dầu Ấn Độ khác đều đang điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu. Một số doanh nghiệp Trung Quốc cũng tạm thời ngừng mua dầu Nga để đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Việc Reliance chuyển hướng sang nguồn cung Trung Đông và Mỹ phản ánh xu hướng thích ứng nhanh của thị trường dầu mỏ châu Á trước những biến động địa chính trị, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực này trong việc duy trì cân bằng nguồn cung toàn cầu.

Theo ET﻿

