Bất chấp tranh cãi, Sora còn "hot" hơn cả ChatGPT ngay sau khi ra mắt

Ứng dụng Sora (Ảnh: Getty)

Theo dữ liệu từ công ty phân tích ứng dụng Appfigures, ứng dụng tạo video Sora của OpenAI đã có màn ra mắt ấn tượng trên App Store Mỹ, khi nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 và ghi nhận lượng tải về trong tuần đầu tiên vượt ChatGPT.

Cụ thể, Sora đạt 627.000 lượt tải trên iOS trong bảy ngày đầu ra mắt, trong khi ChatGPT chỉ đạt 606.000 lượt trong tuần đầu tiên trên cùng nền tảng.

Ngay sau khi số liệu được công bố, Bill Peebles, Giám đốc phụ trách Sora tại OpenAI, thông báo rằng Sora đã cán mốc 1 triệu lượt tải chỉ sau chưa đầy 5 ngày - nhanh hơn ChatGPT, dù ứng dụng vẫn đang ở chế độ mời dùng thử (invite-only). Hiện Sora chỉ khả dụng trên hệ điều hành iOS.

Khác với ChatGPT, vốn chỉ mở tại Mỹ khi mới ra mắt, Sora được phát hành đồng thời tại Mỹ và Canada. Tuy nhiên, theo Appfigures, thị trường Canada chỉ đóng góp khoảng 45.000 lượt tải, đồng nghĩa nếu chỉ tính riêng người dùng Mỹ, Sora vẫn đạt 96% quy mô ra mắt của ChatGPT trên iOS – một con số ấn tượng khi ứng dụng chưa mở công khai.

Điều đáng chú ý là Sora yêu cầu lời mời để truy cập, trong khi ChatGPT trước đây cho phép tất cả người dùng tải về ngay khi phát hành. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng của Sora được xem là đáng nể hơn nhiều.

Trong ngày đầu tiên, Sora ghi nhận 56.000 lượt tải trên iOS, nhanh chóng lọt vào Top 3 ứng dụng tổng thể trên App Store Mỹ, theo Appfigures. Đến ngày 3/10, ứng dụng chính thức giành vị trí số 1. Mức tăng đột biến này giúp Sora vượt qua nhiều màn ra mắt lớn của các ứng dụng AI khác như Claude (Anthropic), Copilot (Microsoft) và Grok (xAI).

Bill Peebles, Giám đốc phụ trách Sora tại OpenAI, thông báo Sora đã cán mốc 1 triệu lượt tải trên mạng xã hội X

Dữ liệu từ mạng xã hội cũng củng cố cho sự bùng nổ của Sora: các video tạo bằng mô hình Sora 2 xuất hiện tràn ngập trên nhiều nền tảng.

Theo Appfigures, Sora duy trì mức tải ổn định kể từ khi ra mắt vào ngày 30/9/2025. Ứng dụng đạt đỉnh 107.800 lượt tải/ngày vào 1/10, sau đó dao động trong khoảng 84.400 – 98.500 lượt tải mỗi ngày trong tuần đầu tiên.

Tranh cãi về vi phạm bản quyền

Bên cạnh sự bùng nổ về lượng người dùng, Sora cũng đang đối mặt với làn sóng chỉ trích liên quan đến vấn đề bản quyền nội dung. Theo kênh CNBC, trên nền tảng đã xuất hiện nhiều video sử dụng hình ảnh các nhân vật từ những bộ phim hoạt hình nổi tiếng như SpongeBob SquarePants, Rick and Morty hay South Park. Người dùng thậm chí có thể tự tạo các nhân vật này thông qua AI.

Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) – tổ chức đại diện cho các ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình và video gia đình – đã ra tuyên bố hôm thứ Hai, cho biết:

"Các video vi phạm bản quyền phim, chương trình và nhân vật của các thành viên chúng tôi đang lan tràn trên nền tảng của OpenAI".

Ông Charles Rivkin, Giám đốc điều hành MPA, nhấn mạnh: "OpenAI cần có hành động ngay lập tức và quyết liệt để xử lý vấn đề này. Luật bản quyền hiện hành đã bảo vệ quyền của các nhà sáng tạo và điều đó hoàn toàn áp dụng trong trường hợp này".

Đáp lại những lo ngại, Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman cho biết công ty sẽ sớm trao quyền kiểm soát chi tiết hơn cho các chủ sở hữu bản quyền trong việc tạo và sử dụng nhân vật trên nền tảng, theo một bài đăng blog gần đây.

Tại sự kiện DevDay của OpenAI đầu tuần này, Altman tiết lộ rằng một số người dùng phàn nàn Sora đang quá hạn chế trong khả năng sáng tạo. Ông kêu gọi cộng đồng kiên nhẫn khi công ty hoàn thiện các quy chuẩn vận hành.

"Xin hãy kiên nhẫn với chúng tôi", Altman nói. "Tốc độ thay đổi sẽ rất nhanh".

Ứng dụng Sora được tích hợp tính năng "upload yourself" gọi là "cameos", cho phép người dùng đưa chính mình vào các cảnh quay do Sora tạo ra. Để sử dụng hình ảnh của mình trong video AI, người dùng cần tải lên một đoạn ghi hình và âm thanh một lần duy nhất để xác thực danh tính và ghi nhận diện mạo. Tính năng này cũng cho phép người dùng chia sẻ "cameos" của mình với bạn bè, từ đó cấp quyền cho người khác đưa hình ảnh của họ vào video do người kia tạo ra, kể cả các video có nhiều người cùng xuất hiện. "Chúng tôi cho rằng một ứng dụng mạng xã hội xoay quanh tính năng 'cameos' là cách tốt nhất để trải nghiệm sự kỳ diệu của Sora 2" - OpenAI cho biết.





