Bất chấp xung đột biên giới, Campuchia công bố con số gần 7 tỷ USD, cao kỷ lục trong lịch sử nước này

Năm 2025 được đánh dấu như một năm thành công trong công tác thu thuế của Campuchia, với số thu đạt mức cao kỷ lục, vượt xa kế hoạch và phản ánh sự tăng trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh thương mại, sản xuất và dịch vụ có bước mở rộng đáng kể.

Theo số liệu mới nhất do Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE) công bố, quốc gia này đã thu được 3,181 tỷ USD từ hoạt động thu thuế trong năm 2025, tăng tới 21% so với cùng kỳ năm 2024 và cao hơn 24% so với chỉ tiêu đặt ra trong luật ngân sách 2025. Đây là kết quả nổi bật nhất trong nhiều năm qua, cho thấy hiệu quả của nỗ lực cải thiện quản lý tài khóa và tăng cường tuân thủ thuế.

Thu thuế này bao gồm đủ các khoản như thuế giá trị gia tăng (VAT) chiếm khoảng 40,5% tổng thu, thuế tiêu thụ đặc biệt khoảng 35,5%, và thuế hải quan, thuế nhập khẩu khoảng 15,7%. Những con số này cho thấy nguồn thu từ tiêu dùng trong nước và hoạt động xuất nhập khẩu là động lực chủ yếu giúp tăng thu ngân sách.

Một số báo cáo khác thậm chí cho thấy tổng thu thuế ở Campuchia có thể lên tới 6,77 tỷ USD nếu gộp cả phần do Tổng cục Thuế (GDT) quản lý và phần thu của hải quan, qua đó vượt kế hoạch ngân sách năm 2025 và phản ánh đà phát triển của các ngành sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Nền kinh tế rộng mở thúc đẩy thu thuế

Kết quả thu thuế mạnh mẽ không tách rời bối cảnh kim ngạch thương mại và sản xuất tăng trưởng trong năm 2025. Campuchia đã ghi nhận kim ngạch thương mại hơn 65,24 tỷ USD, tăng gần 18% so với năm 2024, với phần lớn thương mại được thực hiện trong khuôn khổ các hiệp định như RCEP – giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường lớn hơn, qua đó tăng số lượng hàng hóa chịu thuế và góp phần tăng thu ngân sách.

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu nông sản như gạo và hạt điều đạt mức tăng mạnh, với gạo xuất khẩu đạt trị giá hơn 602 triệu USD trong năm và các mặt hàng công nghiệp như lốp xe, linh kiện điện tử, xe đạp, phụ tùng ô-tô đều tăng giá trị xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2024. Điều này tạo ra nguồn thu nhập cho doanh nghiệp và đẩy mạnh các khoản thu thuế trong lĩnh vực sản xuất – xuất khẩu.

Tác động đối với ngân sách và chính sách tài khóa

Thành tựu thu thuế năm 2025 diễn ra khi Campuchia đã thông qua một dự thảo ngân sách khoảng 9,3 tỷ USD cho năm tài chính này. Theo đó, nguồn thu thuế chiếm một phần đáng kể trong nguồn thu chính phủ, góp phần tài trợ cho các chương trình cơ sở hạ tầng, chi trả công chức và cải cách dịch vụ công.

Giới chuyên gia tài chính nhận định việc tăng thu thuế không chỉ là dấu hiệu của một nền kinh tế mở rộng và năng động hơn, mà còn phản ánh nỗ lực hiện đại hóa hệ thống thuế, đẩy mạnh công nghệ trong kê khai thuế và cải thiện tuân thủ thuế của doanh nghiệp và người dân.

Những thách thức phía trước

Mặc dù kết quả lạc quan, Campuchia vẫn phải đối mặt với những rủi ro trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn và căng thẳng chính sách thuế quan quốc tế. Báo cáo trước đây của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các tổ chức quốc tế nhấn mạnh rằng các nền kinh tế đang phát triển như Campuchia cần tiếp tục đa dạng hóa nguồn thu và tăng trưởng bền vững để giảm sự phụ thuộc vào một vài ngành nhất định và tránh rủi ro về thay đổi thương mại quốc tế.

