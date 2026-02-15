Điện Kremlin công bố thời gian vòng đàm phán mới Nga - Mỹ - Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 13/2 phát biểu với các phóng viên rằng các phái đoàn sẽ gặp nhau vào ngày 17/2 và 18/2 tại Geneve. Trợ lý Tổng thống Nga và trưởng đoàn đàm phán hòa bình Vladimir Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn của Nga trong vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine mới. Ông Medinsky đã tham gia một số vòng đàm phán trước đó.

Ông Peskov không cung cấp chi tiết về chương trình nghị sự cụ thể liên quan đến Ukraine. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Nga hy vọng sẽ tiếp tục thảo luận về hợp tác kinh tế với Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phụ thuộc vào tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

Hai vòng đàm phán ba bên trước đó đã diễn ra vào đầu năm nay tại Abu Dhabi (UAE). Tại các vòng đàm phán trên, Đô đốc Igor Kostyukov - người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga - giữ vai trò là đại diện chính của Moscow, và bao gồm các quan chức quốc phòng khác. Phía Mỹ được đại diện bởi các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Trong khi đó, phái đoàn Ukraine do lãnh đạo an ninh quốc gia Rustem Umerov dẫn đầu.

Ông Vladimir Medinsky sẽ là trưởng đoàn đàm phán của Nga trong vòng đàm phán ba bên thứ 3 (Ảnh: Moscow Times)



Các vòng đàm phán ba bên ở Abu Dhabi kết thúc với việc Ukraine và Nga nhất trí thực hiện đợt trao đổi tù binh mới - trong đó mỗi bên thả hơn 300 tù binh. Tuy nhiên, các phái đoàn dường như không tiến gần hơn đến việc ký kết một thỏa thuận hòa bình so với các vòng đàm phán trước đó.

Ông Peskov mô tả các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi là "mang tính xây dựng nhưng khó khăn". Còn Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết lãnh thổ vẫn là vấn đề chính của các cuộc đàm phán, đồng thời nói thêm rằng những vấn đề khác vẫn chưa được giải quyết.

Moscow nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp bền vững nào chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút quân khỏi các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow ở vùng Donbass - nơi đã bỏ phiếu gia nhập Nga vào năm 2022; cam kết không tham gia NATO; và đồng ý phi quân sự hóa và phi phát xít hóa. Moscow cũng yêu cầu Kiev công nhận biên giới mới của Nga - bao gồm cả Crimea. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần bác bỏ việc nhượng bộ lãnh thổ.