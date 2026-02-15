Tổng thống Ukraine ra điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình, yêu cầu Mỹ cam kết 20 năm

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Ukraine muốn nhận được sự đảm bảo an ninh tối thiểu 20 năm từ Mỹ trước khi có thể ký kết một thỏa thuận hòa bình trước thềm cuộc đàm phán với Nga và Mỹ dự kiến ​​diễn ra vào tuần tới.

Phát biểu tại Munich hôm thứ Bảy, ông cũng kêu gọi ấn định một thời hạn rõ ràng để Ukraine được gia nhập EU. Một số quan chức EU đã đưa ra thời hạn sớm nhất là năm 2027.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh an ninh thường niên ở Munich, tổng thống Ukraine cho biết ông hy vọng các cuộc họp 3 bên vào tuần tới sẽ nghiêm túc, thực chất, hữu ích cho tất cả các bên, nhưng ông cũng thừa nhận đôi khi có cảm giác như các bên đang nói về những điều hoàn toàn khác nhau.

Mỹ thường xuyên yêu cầu Ukraine nhượng bộ chứ không phải Nga, ông Zelensky nói thêm.

Tại một cuộc họp báo ở Munich, Zelensky cho biết Mỹ đã nói với ông rằng nếu Ukraine rút quân khỏi Donbas, hòa bình sẽ đến sớm nhưng ông nhấn mạnh rằng sự nhượng bộ này là không thể.

Ông tiết lộ rằng Mỹ cho đến nay đã đề nghị đảm bảo an ninh 15 năm, nhưng Ukraine muốn một thỏa thuận tối thiểu 20 năm, có tính pháp lý chặt chẽ, nêu rõ sự hỗ trợ cụ thể mà Mỹ sẽ cung cấp cho lực lượng an ninh châu Âu dự kiến ​​sẽ được triển khai bên trong Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Zelensky cho biết chi tiết về cái gọi là kế hoạch thịnh vượng, theo đó Mỹ sẽ được tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, vẫn chưa được trao đổi.

Ông cũng đặt câu hỏi về lý do người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Nga bị thay đổi, nói rằng ông lo ngại điều đó có nghĩa là người Nga đang câu giờ chứ không phải thay đổi chiến lược.

Ông Zelensky cũng phàn nàn về việc châu Âu hầu như vắng mặt trên bàn đàm phán. "Theo tôi, đó là một sai lầm lớn", ông nói.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người đồng cấp phía Ukraine "hành động nhanh chóng" để đạt được thỏa thuận với Nga.

Ông Zelensky khẳng định rằng cuộc bầu cử mà Mỹ gây áp lực buộc Ukraine phải tổ chức trước ngày 15 tháng 5 chỉ có thể diễn ra hai tháng sau khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố, để đảm bảo cử tri có đủ an ninh.

Ông cũng cho biết các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy năng lượng của Ukraine sẽ được nêu ra trong các cuộc đàm phán ở Geneva, đồng thời nói thêm rằng không một nhà máy năng lượng nào ở Ukraine còn nguyên vẹn.

Các nhà lãnh đạo châu Âu dường như bi quan về khả năng đạt được bước đột phá ngoại giao, với nhận định chung là Moscow vẫn chưa kiệt sức về kinh tế hay quân sự.

Một nhà lãnh đạo châu Âu dự đoán chiến tranh sẽ kéo dài ít nhất hai năm nữa và khẳng định châu Âu có đủ nguồn lực để duy trì Ukraine trong thời gian đó.