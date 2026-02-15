Ukraine chia sẻ dữ liệu các cuộc tấn công của Nga cho Mỹ

Business Insider dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội Ukraine Yegor Chernev cho biết, Ukraine đang cung cấp thông tin về các cuộc tấn công của Nga cho nhà sản xuất tên lửa Patriot của Mỹ để giúp cải tiến tên lửa đánh chặn PAC-3.

Theo quan chức Ukraine, Nga liên tục thay đổi chiến thuật tấn công, kết hợp tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, sử dụng mồi nhử và điều chỉnh quỹ đạo bay. Kiev đang chuyển dữ liệu này cho Lockheed Martin, công ty sản xuất tên lửa PAC-3 cho hệ thống Patriot.

"Nga đang cố gắng sử dụng các chiến thuật khác nhau và thực hiện một số điều chỉnh đối với tên lửa đạn đạo của họ”, ông nói.

Lockheed Martin từ chối bình luận về các hoạt động của quân đội nước ngoài nhưng xác nhận đang tăng cường sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và đẩy nhanh quá trình nâng cấp để đối phó với các mối đe dọa mới nổi.

PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) là một loại tên lửa đánh chặn hiện đại của Mỹ dành cho hệ thống phòng không Patriot, được phát triển bởi Lockheed Martin. Nó chủ yếu được thiết kế để phá hủy các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, nhưng cũng có thể đánh chặn tên lửa hành trình, máy bay và máy bay không người lái.

Tên lửa được vận hành theo cơ chế "tìm và và tiêu diệt" - phá hủy mục tiêu bằng va chạm động năng trực tiếp thay vì sử dụng đầu đạn nổ. Cách tiếp cận này đảm bảo độ chính xác cao và giảm nguy cơ phát tán mảnh vỡ.

Tầm đánh chặn ước tính khoảng 35-45 km, tùy thuộc vào biến thể, với độ cao tối đa khoảng 20 km. Phiên bản PAC-3 MSE cải tiến cung cấp tầm bắn xa hơn và khả năng cơ động được nâng cao.

Khác với phiên bản PAC-2 trước đó sử dụng đầu đạn phân mảnh, PAC-3 nhỏ gọn hơn, cho phép nạp nhiều tên lửa hơn vào một bệ phóng duy nhất.

Điều này giúp tăng cường khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công quy mô lớn của hệ thống. Tên lửa PAC-3 được sử dụng đặc biệt để chống lại các mối đe dọa tên lửa hiện đại, đặc biệt là tên lửa đạn đạo.

Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết sau cuộc gặp tại Ramstein, Ukraine có thể nhận được 35 tên lửa PAC-3 dành cho hệ thống Patriot.

Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin rằng do thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn PAC-3, một số bệ phóng Patriot của Ukraine đã bị bỏ trống vào tháng trước, cho phép tên lửa đạn đạo của Nga tấn công các nhà máy điện mà không bị đánh chặn.