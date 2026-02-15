Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Iran sẵn sàng nhượng bộ để đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

15-02-2026 - 19:15 PM | Tài chính quốc tế

Tehran sẵn sàng đàm phán hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy dỡ bỏ trừng phạt, song không chấp nhận gắn các vấn đề khác, bao gồm tên lửa.

Iran sẵn sàng xem xét các nhượng bộ để đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ nếu Washington chấp nhận thảo luận về việc dỡ bỏ trừng phạt, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi nói trong cuộc phỏng vấn với BBC công bố ngày 15/2.

Iran sẵn sàng nhượng bộ để đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ- Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi, khi đó là Đại sứ tại Liên hợp quốc, trả lời báo chí bên ngoài phòng họp Hội đồng Bảo an tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, ngày 24/6/2019. (Ảnh tư liệu: REUTERS/Shannon Stapleton)

Ông Takht-Ravanchi xác nhận vòng đàm phán hạt nhân thứ hai sẽ diễn ra vào thứ Ba tại Geneva, sau khi Iran và Mỹ nối lại thảo luận tại Oman hồi đầu tháng.

“Các cuộc tiếp xúc ban đầu diễn ra tương đối tích cực, nhưng còn quá sớm để đánh giá” , ông nói với BBC .

Một nguồn tin cho Reuters biết phái đoàn Mỹ, gồm các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ gặp phía Iran vào sáng thứ Ba, với đại diện Oman làm trung gian.

Iran sẵn sàng nhượng bộ để đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ- Ảnh 2.

Một tờ báo Iran đăng ảnh bìa Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi và đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff, chụp tại Tehran, ngày 7/2/2026. (Ảnh: Majid Asgaripour/WANA qua REUTERS)

Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran hôm 10/2 cho biết nước này có thể chấp nhận pha loãng lượng uranium được làm giàu ở mức cao nhất để đổi lấy việc dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt tài chính. Ông Takht-Ravanchi dẫn ví dụ này trong cuộc phỏng vấn nhằm nhấn mạnh sự linh hoạt của Tehran.

Nhà ngoại giao cấp cao tái khẳng định Iran không chấp nhận yêu cầu làm giàu uranium bằng 0, một trong những trở ngại chính khiến các cuộc đàm phán năm ngoái bế tắc, khi Mỹ coi hoạt động làm giàu trong lãnh thổ Iran là con đường dẫn tới vũ khí hạt nhân. Tehran bác bỏ cáo buộc này.

Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA). Đây được coi là thành tựu đối ngoại nổi bật của cựu Tổng thống Barack Obama.

Thỏa thuận khi đó nới lỏng trừng phạt đối với Iran để đổi lấy việc Tehran hạn chế chương trình hạt nhân, nhằm ngăn khả năng chế tạo bom nguyên tử.

Theo Diễm Châu/VTC News

VTC News

