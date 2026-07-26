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Bắt Chiến "sa cơ" khi đang trốn ở gần cầu vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

| | Xã hội

Phạm Văn Chiến là nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cửa khách sạn vào 23h ngày 22/7.

Ngày 25/7, Công an TP Hải Phòng thông tin vào lúc 17h ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Chiến (biệt danh Chiến sa cơ) sinh năm 1985, trú tại xã Kiến Minh, Hải Phòng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực gần Cầu vượt Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở phường Dương Kinh (Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/7, tại khu vực nút giao QL10, trước cửa Khách sạn Việt Úc ở phường Lưu Kiếm, Hải Phòng, khi chị T.T.A. (sinh năm 1989, trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy thì bất ngờ bị một nam giới đi xe máy đến áp sát dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm phải xác định được đối tượng gây ra vụ án, bắt giữ trong thời gian sớm nhất, ổn định dư luận.

Chỉ sau hai ngày gây án, các lực lượng Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ được đối tượng Phạm Văn Chiến.

Nguyên nhân dẫn đến việc Chiến ra tay sát hại chị A. sơ bộ xác định do ghen tuông tình ái.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

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