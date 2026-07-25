Được 3 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10 trường Chuyên: Hiệu trưởng nói lý do

Thông tin một số thí sinh ở Đắk Lắk chỉ đạt 2-3 điểm/môn vẫn đỗ lớp 10 trường chuyên đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Báo Dân trí thông tin, theo kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, điểm chuẩn vào lớp chuyên Lịch sử chỉ 15 điểm (tổng điểm 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên Lịch sử tính hệ số 2). Tính trung bình, mỗi thí sinh chỉ cần đạt khoảng 3 điểm/môn là trúng tuyển.

Lớp chuyên Địa lý lấy 18,75 điểm (tương đương khoảng 3,75 điểm/môn); chuyên Tin học lấy 19,65 điểm (khoảng 3,95 điểm/môn). Nhiều học sinh ở các lớp này chỉ đạt khoảng 3 điểm môn chuyên nhưng vẫn đủ điều kiện vào học.

Trong khi đó, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Du, lớp chuyên tiếng Pháp có điểm chuẩn là 19,9 điểm, thấp nhất toàn trường, tương đương 3,98 điểm/môn. Trong danh sách trúng tuyển có những thí sinh đạt hơn 2 điểm hoặc 3 điểm ở môn chuyên nhưng vẫn đỗ.

Mức điểm đầu vào này khiến phụ huynh đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng tuyển sinh của trường chuyên.

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh Đắk Lắk. (Ảnh: Báo Công Lý)

Trao đổi trên báo Công Lý , ông Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm học 2026 - 2027, trường tuyển 350 chỉ tiêu. Năm nay là năm đầu tiên trường tổ chức thi tuyển vào hai lớp chuyên Lịch sử và Địa lý. Nhà trường chỉ tham gia tổ chức coi thi, toàn bộ công tác tuyển sinh do Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk thực hiện.

Theo ông Châu, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào hai lớp chuyên mới còn ít, trong khi việc xét tuyển được thực hiện theo quy định, thí sinh đáp ứng điều kiện và đạt từ điểm chuẩn trở lên đều được trúng tuyển. Do đó xuất hiện một vài trường hợp điểm trúng tuyển thấp hơn kỳ vọng.

Trường THPT chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Trên báo Tuổi Trẻ Online , lãnh đạo Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh thông tin thêm, số học sinh có điểm đầu vào thấp không nhiều, chỉ vài trường hợp. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề đáng lo ngại với đặc thù đào tạo học sinh chuyên. Nhà trường bày tỏ rất lo lắng đối với những em có điểm đầu vào tương đối thấp. Với những trường hợp này, đặt ra yêu cầu nhà trường phải có giải pháp phù hợp để học sinh theo kịp chương trình và phát huy được năng lực.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Phạm Huy Văn, Phó giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk cho hay, sau khi nắm thông tin phản ánh, Sở sẽ rà soát toàn bộ công tác tuyển sinh tại cuộc họp tổng kết vào đầu tuần tới.

Theo vị Phó giám đốc Sở Giáo dục & Đào tại Đắk Lắk, quy chế hiện hành không quy định điểm sàn riêng đối với môn chuyên, mà xét theo tổng điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên qua phản ánh từ thực tế, Sở sẽ rà soát, đánh giá lại toàn bộ để có thông tin chính thức đến phụ huynh, các nhà trường và cơ quan báo chí sau cuộc họp tổng kết.