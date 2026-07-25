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Công an điều tra giao dịch hơn 2 tỷ đồng của người đàn ông ở Ninh Bình: Người phụ nữ SN 1992 được mời lên làm việc

| | Xã hội

Sau khi một người đàn ông ở Ninh Bình chuyển nhầm hơn 2,06 tỷ đồng vào tài khoản người lạ, Công an xã Đại Đồng (Phú Thọ) đã phối hợp với ngân hàng xác minh, giúp chủ tài khoản hoàn trả toàn bộ số tiền.

Ngày 25/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Đại Đồng vừa kịp thời phối hợp với ngân hàng xác minh danh tính chủ tài khoản nhận tiền, hỗ trợ một công dân ở tỉnh Ninh Bình nhận lại toàn bộ hơn 2 tỷ đồng sau khi chuyển khoản nhầm.

Anh N.N.A nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm trước sự chứng kiến của công an xã Đại Đồng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo thông tin từ Công an xã Đại Đồng, anh N.N.A (SN 1988, trú phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 2.060.999.996 đồng vào tài khoản của chị B.T.S (SN 1992, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của người chuyển tiền, Công an xã Đại Đồng đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh thông tin chủ tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã liên hệ, thông báo sự việc đến chị B.T.S để phối hợp giải quyết.

Sau khi nắm được vụ việc, chị B.T.S đã chủ động đến trụ sở Công an xã Đại Đồng trình báo và tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 2,06 tỷ đồng đã được chuyển nhầm cho anh N.N.A.

Việc tiếp nhận, xác minh và hoàn trả số tiền được thực hiện theo đúng quy định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong việc hỗ trợ người dân xử lý các sự cố phát sinh trong giao dịch tài chính.

Qua vụ việc, Công an xã Đại Đồng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận chuyển khoản. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc bất ngờ nhận được tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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