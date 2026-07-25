Công an kiểm tra phòng trọ số 13, tạm giữ hình sự Mai Thị Minh Thư SN 2002

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngày 24/7, Công an xã Lộc Thuận cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Thị Minh Thư (sinh năm 2002), thường trú tại ấp Bình Thắng, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long để làm rõ về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Mai Thị Minh Thư tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Trước đó, vào lúc 9h30 ngày 20/7, Công an xã nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp tại một nhà trọ (thuộc ấp Phú Thành, xã Lộc Thuận) có đối tượng biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra phòng trọ số 13 phát hiện 1 hộp nhựa màu đen, bên trong hộp nhựa có chứa 3 túi nylon; trong đó có 2 túi bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, Thư thừa nhận số tang vật trên là của mình và tinh thể màu trắng chứa bên trong túi nylon là chất ma túy được mua để sử dụng. Qua kiểm tra chất ma túy trong cơ thể, phát hiện Mai Thị Minh Thư dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.