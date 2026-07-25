Khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ quay về làm giáo viên

Về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, Bộ GDĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương rà soát toàn diện mạng lưới trường lớp học, trọng tâm là xử lý các điểm trường lẻ, các cơ sở quy mô nhỏ, phân tán hoặc không đạt tiêu chuẩn theo quy định. Kết quả đến ngày 31/12/2025, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, theo đó giảm 457 cơ sở mầm non, 914 cơ sở phổ thông và 709 vị trí lãnh đạo quản lý trên toàn quốc.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1/7/2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Điều chuyển hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp trường học - Ảnh minh họa theolympiaschools

Sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó), trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Hiện cả nước có gần 37.000 trường mầm non và phổ thông công lập.

Theo Bộ GDĐT, nguyên nhân là do khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp xã không có trình độ chuyên môn về giáo dục chiếm tỉ lệ rất cao (khoảng 40%), trong đó nhiều xã bố trí 1 công chức phụ trách nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực giáo dục làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.

Hơn nữa, cấp xã trước đó cũng không có bộ phận chuyên môn riêng về giáo dục, trong thời gian ngắn chưa có đủ nhân sự có chuyên môn để bố trí công việc; mặc dù Bộ GDĐT đã tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu hướng dẫn thực hiện một cách hệ thống, đầy đủ và dễ tiếp cận nhưng mới chỉ cải thiện bước đầu.

Bộ yêu cầu các địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục sau khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Phải có phương án bố trí, sử dụng phù hợp đối với cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư.

Việc bổ nhiệm, điều động, đánh giá cán bộ quản lý phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng cục bộ, khép kín hoặc né tránh trách nhiệm.

Hai mô hình sắp xếp được áp dụng, gồm trường một cấp quy mô lớn (có các phân hiệu, điểm trường) và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn.

Về nguyên tắc sắp xếp, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở (hoặc một trường phổ thông có nhiều cấp học).