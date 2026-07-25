Khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Lan SN 1975 trong chuyên án rất phức tạp

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng vừa đấu tranh triệt xóa thành công đường dây tổ chức ghi số đề quy mô lớn hoạt động trên địa bàn phường Hòa Khánh. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 09 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Quảng (SN 1969, trú phường Thanh Khê), Phạm Thị Thu Lan (SN 1975, trú phường Hòa Khánh), Trần Thị Kỳ Lan (SN 1966, trú phường Hải Châu) và Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1982, trú phường Hòa Khánh) về tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Thêm (SN 1969, trú phường Hòa Khánh), Phan Thị Phượng (SN 1971, trú Tổ 95, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), Đặng Thị Thanh (SN 1976, trú Số 340 Đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, TP Đà Nẵng), Võ Thị Huệ (SN 1974, trú K90/20 Đống Đa, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thành Tây (SN 1983, trú 101 Hòa Phú, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng ) về tội “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 thành phố Đà Nẵng phê chuẩn theo quy định.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề hoạt động với nhiều mắt xích, thu hút nhiều người tham gia trên địa bàn phường Hòa Khánh. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Phòng CSHS, đơn vị đã xác lập Chuyên án 626D, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bóc gỡ và triệt xóa toàn bộ đường dây.

Sau thời gian tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lúc 17 giờ 45 phút ngày 14/7/2026, nhiều tổ công tác của Phòng CSHS đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm liên quan trên địa bàn phường Hòa Khánh. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức ghi số đề và tham gia đánh bạc.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp 06 địa điểm, đồng thời triệu tập 27 đối tượng có liên quan để làm rõ. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thành Tây thường xuyên mua số đề của Võ Thị Huệ và Trương Thị Thêm, với tổng số tiền đánh bạc trong nhiều ngày lên đến hàng chục triệu đồng.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Đối với Võ Thị Huệ, đối tượng trực tiếp nhận bảng đề của người chơi qua ứng dụng Zalo, sau đó chuyển cho tài khoản Viber do Nguyễn Ngô Quốc Anh sử dụng để hưởng tiền hoa hồng. Tiếp tục truy xét, Ban chuyên án làm rõ Huỳnh Thị Quảng là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Quảng trực tiếp nhận ghi số đề của nhiều người rồi chuyển toàn bộ bảng đề cho con rể là Nguyễn Ngô Quốc Anh để hưởng lợi.

Khi lực lượng CATP tiến hành kiểm tra, Huỳnh Thị Quảng đã tìm cách che giấu chứng cứ bằng cách ném điện thoại lên trần nhà vệ sinh. Tuy nhiên, lực lượng CATP kịp thời phát hiện, thu giữ thiết bị cùng nhiều dữ liệu điện tử thể hiện hoạt động tổ chức ghi số đề.

Qua khai thác dữ liệu điện tử, Ban chuyên án xác định từ tháng 5/2026, Phạm Thị Thu Lan sử dụng các tài khoản Telegram và Zalo để nhận bảng đề từ người chơi, sau đó chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan nhằm cùng tổ chức thắng thua và hưởng lợi. Riêng trong ngày 14/7/2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc qua ba đài Bắc, Trung, Nam được xác định hơn 258,9 triệu đồng. Ngoài ra, Phạm Thị Thu Lan còn nhiều lần chuyển bảng đề cho Nguyễn Thị Minh Phượng để tiếp tục tổ chức ghi số đề.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây hoạt động từ khoảng tháng 5/2026, sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram và Viber để giao nhận bảng đề. Sau mỗi lần giao dịch, các đối tượng thường xuyên xóa dữ liệu nhằm che giấu hành vi và đối phó với lực lượng CATP. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của đường dây được xác định gần 8 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, 02 máy tính bảng, 02 máy tính Casio, 17.670.000 đồng tiền mặt, 4.473 USD, 01 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, nhiều trang sức màu vàng cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.