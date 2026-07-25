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Hà Nội: Đang cháy lớn tại dãy nhà xưởng trong làng nghề Triều Khúc

| | Xã hội

Khoảng hơn 18h ngày 25/7, người dân phát hiện có cháy lớn tại dãy nhà xưởng sản xuất trong đường 25 mét làng nghề Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm dãy nhà xưởng. Khoảng 10 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường.

Đến 18h55 ngọn lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội. Lực lượng chức năng huy động máy xúc phá dỡ kho xưởng để ngăn cháy lan.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thanh Hà)

Theo các nhân chứng, lúc đầu lửa bùng phát tại quán bia ở đường Tân Triều mới (đường 25m).

Nhiều người nghe thấy tiếng nổ, nghi bình gas từ quán bia. Sau đó, đám cháy lan rộng ra dãy nhà xưởng xung quanh.

(Video: Thanh Hà)

Tiếp tục cập nhật

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

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