Cháy lớn kho hàng 600m² ở TP.HCM, 7 xe chuyên dụng cùng hơn 50 chiến sĩ PCCC đến hiện trường

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, lửa bùng lên bên trong kho hàng (hơn 600m2) gần giao lộ Phạm Hùng - Nguyễn Văn Linh. Phát hiện hỏa hoạn, các nhân viên chạy ra ngoài, hô hoán và cùng người dân dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Lửa bén vào bao bì, thùng giấy, nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói lớn. Do kho nằm trong khu dân cư đông đúc, nhiều hộ gần đó lo ngại đám cháy lan sang nhà dân.

Đám cháy tạo cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: CTV Việt Tuấn

Nhận tin, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều 7 xe chuyên dụng cùng hơn 50 chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa chia thành hai hướng, tiếp cận từ đường lớn và con hẻm bên cạnh, kéo vòi nước vào sâu bên trong để dập lửa, ngăn cháy lan.

Hơn 1 giờ sau, hỏa hoạn được khống chế. Gần một nửa diện tích kho bị cháy, một phần mái tôn đổ sập, nhiều hàng hóa và tài sản hư hỏng. Sự cố không gây thương vong.