Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt chủ tịch hội đồng quản trị một công ty cổ phần

25-09-2025 - 20:25 PM | Xã hội

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bị bắt.

Ngày 25-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai, cho biết đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1970), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào; và Lê Minh Thái (SN 1969), Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bắt chủ tịch hội đồng quản trị một công ty cổ phần- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái đã lợi dụng vị trí, quyền hạn trong quản lý, điều hành để gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu đang tham gia thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng. Các đơn vị này có nhu cầu vận chuyển vật liệu qua lối mở, đường ngang qua đường sắt, từ đó Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của 3 đơn vị thi công.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

Từ Khóa:
công ty cổ phần

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trước 30/10, những ai từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng này cần ra trình báo công an ngay

Trước 30/10, những ai từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng này cần ra trình báo công an ngay Nổi bật

Tử hình Hoàng Minh Hải, tức Hải Lùn

Tử hình Hoàng Minh Hải, tức Hải Lùn Nổi bật

Công an TPHCM thông tin vụ việc liên quan nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng của Ưng Hoàng Phúc

Công an TPHCM thông tin vụ việc liên quan nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng của Ưng Hoàng Phúc

19:34 , 25/09/2025
92 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

92 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

17:49 , 25/09/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 25-9: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Kết quả xổ số hôm nay, 25-9: Xổ số miền Nam - Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

17:37 , 25/09/2025
Chuyên gia nhận định về BÃO BUALOI - BÃO SỐ 10 và các chỉ đạo ứng phó

Chuyên gia nhận định về BÃO BUALOI - BÃO SỐ 10 và các chỉ đạo ứng phó

17:15 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên