02-11-2025 - 09:43 AM | Kinh tế số

Mới ra mắt ba năm, ChatGPT hiện đã có hơn 800 triệu người dùng hàng tuần.

ChatGPT đã dần trở thành công cụ tra cứu quen thuộc của hàng triệu người dùng trên toàn cầu. Tuy nhiên, không ít người từng bực mình khi thấy AI “đứng hình” vài chục giây trước khi trả lời.

Nguyên nhân thật ra không chỉ nằm ở kết nối của bạn, mà còn vì ChatGPT cũng có… “giờ cao điểm”.

Theo nhiều báo cáo, máy chủ của ChatGPT thường rơi vào tình trạng quá tải trong khung giờ làm việc, đặc biệt là buổi chiều, khi dân văn phòng, sinh viên và freelancer cùng truy cập để tra cứu, viết nội dung hoặc lập kế hoạch. Nhưng đừng lo, dưới đây là 3 mẹo giúp bạn “tăng tốc” ChatGPT mà 90% người dùng chưa biết.

Bất cứ ai dùng ChatGPT cũng phải biết điều sau- Ảnh 1.

ChatGPT hiện đạt hơn 2,5 tỷ truy vấn từ người dùng toàn cầu mỗi ngày. (Ảnh minh hoạ)

1. Tránh “giờ cao điểm” của ChatGPT

Nếu bạn đang dùng phiên bản miễn phí, thời điểm sử dụng là yếu tố quan trọng. ChatGPT phản hồi nhanh nhất vào đêm khuya hoặc sáng sớm, khi lượng truy cập giảm mạnh. Đây được xem là “khung giờ vàng” để bạn nhận kết quả gần như tức thì. Ngược lại, vào khoảng 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bạn có thể thấy AI phản hồi chậm hơn một chút, do lượng người dùng tăng đột biến.

2. Biết cách “ra lệnh” cho AI

Tốc độ của ChatGPT cũng phụ thuộc vào cách bạn đặt câu hỏi (prompt).

Thay vì hỏi chung chung, hãy nêu rõ yêu cầu của bạn:

- Muốn AI viết ngắn hay dài?

- Dạng bài viết (ví dụ: bài blog, bullet points, bài báo)?

- Giọng văn bạn mong muốn (chuyên nghiệp, thân thiện hay hài hước)?

Câu lệnh càng cụ thể, AI càng “hiểu ý” nhanh hơn, giúp rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế việc phải yêu cầu chỉnh sửa lại.

3. Cân nhắc nâng cấp lên ChatGPT Plus

Nếu bạn thường xuyên cần tốc độ cao và không muốn “canh giờ vàng”, gói ChatGPT Plus là lựa chọn đáng tiền.

Người dùng trả phí được ưu tiên truy cập, kể cả trong giờ cao điểm, cùng với việc trải nghiệm mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ hơn và các tính năng mới sớm nhất. Nói cách khác, bạn sẽ không phải chờ ChatGPT “nghĩ ngợi” quá lâu nữa.

Thay đổi mới trên ứng dụng VNeID, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Theo Huỳnh Duy

