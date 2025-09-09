Bắt đầu dẫn nước từ hồ Tây, cá bơi tung tăng trên sông Tô Lịch

MỚI NHẤT!
09-09-2025 - 16:03 PM |
Xã hội
Sáng nay (9/9), tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5km đã cơ bản hoàn thành. Nước từ hồ Tây chính thức được bổ cập để "hồi sinh" sông Tô Lịch.
Nước hồ Tây đổ về sông Tô Lịch, tạo dòng nước xanh mát cho sông Tô Lịch.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban nông nghiệp) cho biết tuyến ống riêng dẫn nước này gồm 2 đường ống HDPE song song với đường kính D1200.
Hai tuyến ống dẫn nước đường kính 1,2m, đưa nguồn nước từ hồ Tây về cải tạo sông Tô Lịch. Được biết, Nhựa Châu Âu Xanh - EUROPIPE là đơn vị cung cấp đường ống này.
Đây là loại ống được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, có độ bền cao, chống tia UV, hóa chất, chịu được nhiệt độ cao, giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì cho chủ đầu tư.
Đường ống dẫn nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch nhìn từ trên cao. Ảnh: Trọng Tài
Đại diện Ban Nông nghiệp thông tin: Hiện nay mực nước hồ Tây đảm bảo để dẫn nước về sông Tô Lịch. Dự kiến trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch. Ảnh: Trọng Tài
Nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ được dẫn về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức có dòng chảy, với mực nước duy trì 3,5m.
Nhiều loại cá xuất hiện trên sông Tô Lịch sáng 9/9. Ảnh: MXH
Theo Trần Hoàng
Tiền Phong
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: doanhnghiep@admicro.vn
© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.