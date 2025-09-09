Bắt đầu dẫn nước từ hồ Tây, cá bơi tung tăng trên sông Tô Lịch

Nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ được dẫn về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức có dòng chảy, với mực nước duy trì 3,5m.