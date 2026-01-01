Bắt đầu thi công hầm chui nghìn tỷ, tuổi thọ thiết kế 100 năm ở Bình Dương

Theo biển báo chỉ dẫn, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 13﻿ (Đại lộ Bình Dương), hướng từ TPHCM đi Tây Nguyên, tới đường Phú Lợi phải rẽ phải, tới đường Mỹ Phước Tân Vạn thì rẽ trái, sau đó tiếp tục rẽ trái vào đường Trần Ngọc Lên, rồi rẽ phải vào Quốc lộ 13. Đối với phương tiện lưu thông theo hướng ngược lại cũng di chuyển theo lộ trình kể trên để tránh qua khu vực ngã 5 Phước Kiển.