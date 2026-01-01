Bắt đầu thi công hầm chui nghìn tỷ, tuổi thọ thiết kế 100 năm ở Bình Dương
Cơ quan chức năng đã tiến hành đặt các biển báo, phân luồng giao thông để thi công dự án hầm chui tại ngã 5 Phước Kiến. Đây là nút giao phức tạp được xây hầm chui đầu tiên tại tỉnh Bình Dương (cũ), nay là TPHCM.
Ngày 31/12, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, khu vực thi công hầm chui ngã 5 Phước Kiến (phường Phú Lợi, TPHCM), cơ quan chức năng đã tiến hành đặt biển báo, hướng dẫn các phương tiện lưu thông vào đường tránh.
Theo biển báo chỉ dẫn, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), hướng từ TPHCM đi Tây Nguyên, tới đường Phú Lợi phải rẽ phải, tới đường Mỹ Phước Tân Vạn thì rẽ trái, sau đó tiếp tục rẽ trái vào đường Trần Ngọc Lên, rồi rẽ phải vào Quốc lộ 13. Đối với phương tiện lưu thông theo hướng ngược lại cũng di chuyển theo lộ trình kể trên để tránh qua khu vực ngã 5 Phước Kiển.
Bảng hướng dẫn đường tránh được đặt trước ngã tư Quốc lộ 13 giao đường Phú Lợi.
Ngã 5 Phước Kiến là nút giao thông phức tạp, đã được lên kế hoạch xây dựng hầm chui từ lâu nhưng tới nay mới triển khai thực hiện.
Biển báo trên đường Nguyễn Văn Tiết
Hầm chui tại nút giao ngã 5 Phước Kiến là công trình giao thông hầm đường bộ cấp II.
Công trình được đầu tư xây dựng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua khu vực ngã 5 Phước Kiến; nâng cao năng lực thông hành trục Quốc lộ 13; Phạm Ngọc Thạch; Huỳnh Văn Cù; Nguyễn Văn Tiết tại khu vực nút giao.
Công trình có quy mô hầm bê tông cốt thép, tuổi thọ thiết kế 100 năm; tĩnh không thiết kế hầm 5 m; vận tốc thiết kế hầm, đường gom hai bên hầm 40km/h. Hầm chui theo hướng từ đường Huỳnh Văn Cù đến đường Phạm Ngọc Thạch. Đường dẫn 2 đầu hầm dài khoảng 229,60 m; chiều dài của tuyến khoảng 629,96m.
Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã 5 Phước Kiến có tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt là 1.050 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã thu hồi đất đạt 100%, đảm bảo mặt bằng cho đơn vị thi công.
Phối cảnh hầm chui ngã 5 Phước Kiến sau khi hoàn thành
