Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt, di lý Trần Mạnh Toàn về Hải Phòng

03-11-2025 - 18:33 PM | Xã hội

Đối tượng Trần Mạnh Toàn đã được di lý qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để đưa về Hải Phòng.

Công an TP Hải Phòng ngày 3/11 cho biết, đã bắt giữ thành công Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, trú Hải Phòng), đối tượng trốn truy nã sau hơn 31 năm lẩn trốn.

Toàn bị bắt giữ vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 16/6/1994 tại nhà người dân ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (nay là phường Hồng Bàng). Đối tượng cùng hai đồng bọn đã lấy đi một đầu máy khâu, một đàn organ và hai thớt của dàn cát xét, tổng trị giá tài sản là 2,8 triệu đồng.

Sau khi bị bắt giữ và tạm giam vào tháng 6/1994, đến ngày 23/9/1994, Toàn được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng điều này, Trần Mạnh Toàn đã bỏ trốn vào miền Nam và biệt tích suốt hơn ba thập kỷ.

Bắt, di lý Trần Mạnh Toàn về Hải Phòng- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Mạnh Toàn - Ảnh: CA TP Hải Phòng

Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 23/10 Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện và bắt giữ Trần Mạnh Toàn khi đang lẩn trốn tại phường Trấn Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng sau đó đã được di lý qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để đưa về Hải Phòng.

Hiện, Trần Mạnh Toàn đang bị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TP.HCM: Chủ xe tiết lộ thêm thông tin bất ngờ

Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TP.HCM: Chủ xe tiết lộ thêm thông tin bất ngờ Nổi bật

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 17 độ, vừa mưa vừa rét

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 17 độ, vừa mưa vừa rét Nổi bật

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc tiếp tục mưa, xuất hiện rét đậm

Tin không khí lạnh mới nhất: Ngày mai, miền Bắc tiếp tục mưa, xuất hiện rét đậm

18:26 , 03/11/2025
Đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

18:19 , 03/11/2025
Bắt tạm giam Phạm Duy và 2 đối tượng

Bắt tạm giam Phạm Duy và 2 đối tượng

17:50 , 03/11/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 3-11: Xổ số miền Nam - TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 3-11: Xổ số miền Nam - TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau

16:59 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên