Bắt Đỗ Thùy Dương và Đỗ Trường Giang

Ngày 26/10, Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết đã bắt quả tang 2 đối tượng Đỗ Thùy Dương, 37 tuổi và Đỗ Trường Giang, 31 tuổi (cùng trú phường Rạch Giá) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Đỗ Thùy Dương và Đỗ Trường Giang (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, cảnh sát tiến hành kiểm tra bắt, thu giữ tại nhà các đối tượng 5 bịch nylon, bên trong có chứa các hạt tinh thể rắn, nghi là chất ma túy và một số dụng cụ khác dùng để sử dụng ma túy.

Tiến hành kiểm tra nhanh cả 2 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Qua làm việc, Đỗ Thùy Dương khai nhận 5 bịch nylon trên là ma túy đá, mua của đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 2 triệu đồng, mang về nhà đưa cho Đỗ Trường Giang 1 bịch để sử dụng, số còn lại đối tượng Dương cất giấu tại nhà thì bị lực lượng Công an phường kiểm tra, phát hiện, thu giữ.