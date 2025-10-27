Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Đỗ Thùy Dương và Đỗ Trường Giang

27-10-2025 - 19:32 PM | Xã hội

Đây là 2 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 26/10, Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết đã bắt quả tang 2 đối tượng Đỗ Thùy Dương, 37 tuổi và Đỗ Trường Giang, 31 tuổi (cùng trú phường Rạch Giá) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt Đỗ Thùy Dương và Đỗ Trường Giang- Ảnh 1.

Hai đối tượng Đỗ Thùy Dương và Đỗ Trường Giang (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, cảnh sát tiến hành kiểm tra bắt, thu giữ tại nhà các đối tượng 5 bịch nylon, bên trong có chứa các hạt tinh thể rắn, nghi là chất ma túy và một số dụng cụ khác dùng để sử dụng ma túy.

Tiến hành kiểm tra nhanh cả 2 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Qua làm việc, Đỗ Thùy Dương khai nhận 5 bịch nylon trên là ma túy đá, mua của đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 2 triệu đồng, mang về nhà đưa cho Đỗ Trường Giang 1 bịch để sử dụng, số còn lại đối tượng Dương cất giấu tại nhà thì bị lực lượng Công an phường kiểm tra, phát hiện, thu giữ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính phủ đề xuất không được yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Chính phủ đề xuất không được yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 Nổi bật

Toàn cảnh vụ Ngân 98 - Lương Bằng Quang bị bắt

Toàn cảnh vụ Ngân 98 - Lương Bằng Quang bị bắt Nổi bật

Ông Đinh La Thăng đang chấp hành án tù, chưa thi hành xong khoản 800 tỷ đồng

Ông Đinh La Thăng đang chấp hành án tù, chưa thi hành xong khoản 800 tỷ đồng

19:01 , 27/10/2025
Thông báo khẩn tới 2 thành phố

Thông báo khẩn tới 2 thành phố

18:16 , 27/10/2025
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị 'bỏ rơi' ở Nội Bài

Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị 'bỏ rơi' ở Nội Bài

17:45 , 27/10/2025
Trước phiên xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Hai bị cáo bỏ trốn ra đầu thú

Trước phiên xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Hai bị cáo bỏ trốn ra đầu thú

17:16 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên