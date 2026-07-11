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Bắt đối tượng 9X cầm đầu đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng

| | Smart Money

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã làm rõ vụ mua bán dữ liệu với quy mô lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, ổ nhóm của Hà Tiến Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản của các ngân hàng.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện các đối tượng hoạt động thu thập thông tin cá nhân trái phép nhằm mở tài khoản ngân hàng ở các xã: Phượng Dực, Phú Xuyên, Đại Xuyên (TP Hà Nội). Cơ quan chức năng xác định, Hà Tiến Đạt (SN 1997, trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng cầm đầu, có vai trò kết nối và giao dịch với khách hàng.

Đối tượng Hà Tiến Đạt tại cơ quan công an.

Cụ thể, Hà Tiến Đạt lên kịch bản, phân công nhiệm vụ từng thành viên. Dương Hồng Phúc giúp Đạt tuyển cộng tác viên, tìm địa điểm thu thập thông tin, trực tiếp tham gia và quản lý nhóm thu thập, trả "hoa hồng" cho các đối tượng.

Thực hiện hành vi, giúp việc đắc lực cho Đạt trong đường dây là Dương Hồng Phúc. Phúc được giao phụ trách xét tuyển cộng tác viên online; tìm địa điểm thu thập thông tin, trực tiếp tham gia và quản lý nhóm thu thập, trả "hoa hồng" cho các đối tượng trong nhóm. Các đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Xuân Hà; Vũ Văn Phương; Nguyễn Văn Tiến; Đoàn Thị Thương; Trương Thị Thanh (đều là nhân viên hoặc cộng tác viên cho các nhà mạng viễn thông) có nhiệm vụ trực tiếp tham gia thu thập thông tin, lôi kéo, tuyển lựa thêm các thành viên khác.

Các đối tượng thống nhất về hình thức, cách thức hoạt động cũng như nhiệm vụ và % hưởng "hoa hồng" của từng thành viên. Tính riêng trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, ổ nhóm của Hà Tiến Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép trên 5.000 tài khoản của các ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng liên quan vụ án.

Từ các tài liệu, chứng cứ điện tử thu được, các trinh sát đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của ổ nhóm đối tượng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo ban chuyên án để tiến hành các hoạt động bắt giữ và tố tụng.

Ngày 16/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai 7 mũi công tác tiến hành bắt giữ 7 đối tượng chính trong đường dây.

Tiến hành mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định Hà Tiến Đạt còn chỉ đạo các đối tượng thực hiện hành vi chạy quảng cáo cho các website, ứng dụng đánh bạc. Cụ thể, Đạt cùng các đối tượng Hoàng Đức Vương, Hà Văn Thi, Nguyễn Văn Duy hoạt động chạy quảng cáo Facebook cho các trang web và ứng dụng đánh bạc của Công ty OKWIN có trụ sở đặt tại Campuchia.

Vụ án hiện đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đạt Lê

Đại đoàn kết

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