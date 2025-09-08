Bắt đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ”

Đối tượng Trương A Huy. Ảnh: Công an Đồng Nai

Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trương A Huy (Sinh năm 1993) quê phường Chương Mỹ, TP Hà Nội về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, tối 27/8, và T.T.H. (35 tuổi) quê tỉnh Lâm Đồng đến Công an xã Phước An để trình báo về việc Trương A Huy có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Nhận được tin báo Công an xã Phước An triển khai lực lượng xác minh, làm rõ.

Bước đầu xác minh vụ việc như sau: Ngày 25/7, Huy cho bà H. vay 13,2 triệu đồng, yêu cầu trả góp mỗi ngày 1,2 triệu đồng trong 19 ngày. Với mức lãi suất lên tới 1.397%/năm, Huy đã thu tổng cộng 9,6 triệu đồng tiền lãi.

Ngày 4/8, Huy tiếp tục cho vay 14,2 triệu đồng, trả góp mỗi ngày 1,2 triệu đồng trong 20 ngày. Lãi suất tính ra 1.259%/năm. Sau 10 ngày, Huy đã thu của bà H. 4,9 triệu đồng tiền lãi, thu lợi bất chính hơn 4,8 triệu đồng (theo Điều 468 Bộ luật Dân sự), tiền gốc thu được 7,1 triệu đồng.

Ngày 9/8, Huy cho vay thêm 14,2 triệu đồng với hình thức tương tự. Sau 5 ngày, Huy thu 2,45 triệu đồng tiền lãi, thu lợi bất chính hơn 2,4 triệu đồng, đồng thời thu 3,55 triệu đồng tiền gốc.

Công an xã Phước An đang phối hợp với các Phòng nghiệp vụ điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.