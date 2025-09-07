Chủ tài khoản, chủ thẻ chú ý: Những thông tin không được tiết lộ với ngân hàng hay bất kỳ ai

Theo Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), thời gian gần đây, tình trạng tin nhắn lừa đảo mạo danh tên ngân hàng có xu hướng quay trở lại. Đối tượng lừa đảo lợi dụng các chương trình khuyến mại của ngân hàng như thông báo điểm thưởng sắp hết hạn, hướng dẫn đổi điểm để thu thập và đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng.

Kẻ gian gửi tin nhắn có chứa đường dẫn giả mạo với các đuôi lạ như:.xyz, .top, .info, .vip... hoặc chứa các ký tự lạ trong tên miền, yêu cầu khách hàng truy cập, nhập thông tin thẻ, mã OTP để thực hiện hành vi chiếm đoạt hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển thiết bị di động. Khách hàng cần lưu ý, tuyệt đối không truy cập vào các đường link này.

MSB nhấn mạnh, ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin như: mật khẩu, mã xác thực OTP, Soft Token, số thẻ, mã CVV – bởi đây đều là thông tin bảo mật của khách hàng.

Nhằm đảm bảo tài khoản an toàn và bảo mật, MSB khuyến cáo khách hàng:

1. Không cung cấp thông tin bảo mật cho bất kỳ ai (kể cả ngân hàng) gồm: mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP, mã PIN Soft Token, thông tin thẻ và các thông tin cá nhân khác.

2. Không cài đặt hoặc cho người khác cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc trên điện thoại. Cài đặt và xác thực sinh trắc học trên ứng dụng MSB mBank được cung cấp bởi Google Play đối với hệ điều hành Android và App Store đối với hệ điều hành iOS.

3. Xác minh độ tin cậy của các tin nhắn SMS chứa đường link nghi ngờ giả mạo bằng cách sao chép SMS gửi tới 9548 (Viettel), 9241 (Mobiphone), 1551 (Vinaphone).

4. Trong trường hợp nghi ngờ điện thoại tải ứng dụng giả mạo, lừa đảo ngay lập tức ngắt kết nối mạng, tắt nguồn điện thoại và mang đến cửa hàng uy tín để kiểm tra, gỡ bỏ ứng dụng giả mạo (nếu có), hỗ trợ khôi phục cài đặt gốc điện thoại đảm bảo không còn mã độc trên thiết bị.

5. Theo dõi thường xuyên thông báo biến động số dư và thông báo ngay nếu phát hiện điều gì bất thường.

6. Cập nhật thường xuyên thông tin các thủ đoạn lừa đảo, gian lận và tăng cường cảnh giác trong việc mở, sử dụng dịch vụ ngân hàng.