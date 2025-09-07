Tài khoản ngân hàng “bỏ không” có thể bị mất phí gì?

Phổ biến nhất là phí quản lý tài khoản. Đây là khoản phí định kỳ hàng tháng, thường dao động từ 5.000–11.000 đồng với các ngân hàng thương mại trong nước. Một số ngân hàng áp dụng chính sách miễn phí nếu khách hàng duy trì số dư bình quân trên một ngưỡng nhất định. Nhiều nhà băng hiện miễn phí quản lý hoàn toàn, giúp giảm bớt gánh nặng cho người dùng.

Trong khi đó, các ngân hàng nước ngoài thường thu phí quản lý cao hơn hẳn, có thể lên tới 100.000–200.000 đồng mỗi tháng.

Ngoài phí quản lý, khách hàng còn phải để ý tới phí duy trì tài khoản không hoạt động. Nếu một tài khoản không phát sinh giao dịch chủ động trong vòng 6–12 tháng, ngân hàng có thể áp dụng khoản phí này nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thường xuyên. Mức thu dao động từ 10.000–50.000 đồng/tháng ở ngân hàng nội địa, trong khi một số ngân hàng ngoại có thể tính cao hơn.

Không ít người chỉ đóng thẻ mà quên đóng cả tài khoản, dẫn đến tình trạng vẫn bị tính phí quản lý và phí duy trì. Thậm chí, khi muốn chấm dứt sử dụng, khách hàng có thể phải trả thêm phí đóng tài khoản sớm nếu thời gian hoạt động chưa đủ 12 tháng. Khoản phí này dao động 20.000–50.000 đồng ở ngân hàng trong nước, và lên tới 100.000–300.000 đồng tại một số ngân hàng ngoại. Trường hợp còn nợ phí trước đó, ngân hàng sẽ yêu cầu tất toán toàn bộ trước khi cho phép đóng.

Ngoài các loại phí trên, nếu trước đó khách hàng có đăng ký SMS Banking, Internet Banking hay Mobile Banking mà quên hủy, hệ thống vẫn tự động trừ phí hàng tháng. Khoản phí này có thể từ 9.000 đồng tới hơn 70.000 đồng/tháng, cộng thêm phí thường niên thẻ ATM từ 50.000–100.000 đồng/năm. Như vậy, ngay cả khi tài khoản đã về mức 0 đồng, chủ tài khoản vẫn có thể bị trừ tiếp khiến phát sinh số dư âm.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, nếu không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ của ngân hàng, khách hàng nên chủ động thực hiện thủ tục đóng cả thẻ lẫn tài khoản để tránh chi phí không đáng có. Trong bối cảnh chưa có hệ thống dữ liệu tập trung để tra cứu toàn bộ số lượng tài khoản một người sở hữu, giải pháp duy nhất là tự rà soát, gọi tổng đài hoặc trực tiếp tới quầy giao dịch để kiểm tra và tất toán.