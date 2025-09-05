Bỏ 700 triệu mua vàng, hiện lãi hơn gấp đôi, người đàn ông vẫn than thở: "Mua vàng cả đời không bằng tiền lời lô đất

Dưới đây là chia sẻ anh T.M.T (33 tuổi, Hà Nội):

"Năm 2018, tôi mua một căn hộ chung cư ở ngoại thành Hà Nội với giá 910 triệu đồng. Khi đó, tôi làm kinh doanh tự do, vợ tôi làm nhân viên văn phòng lương khoảng 20 triệu/tháng. Nhờ sự hỗ trợ từ gia đình hai bên, chỉ sau 2 năm, chúng tôi đã trả hết nợ mua nhà.

Từ năm 2020, cuộc sống ổn định hơn, vợ chồng tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện mua thêm một căn hộ nữa để cho thuê, hoặc đổi căn hộ rộng hơn. Nhưng nhìn giá nhà, giá đất tăng vèo vèo, chúng tôi cứ phân vân mãi. Tôi đi xem đất khắp nơi – từ Hà Đông, Hoài Đức đến Quốc Oai – nhưng chỉ dừng ở mức "ngắm", không dám xuống tiền. Tôi cứ chần nhừ như vậy suốt.

Đến giữa năm 2023, số tiền tích lũy của chúng tôi dừng lại ở mức 700 triệu đồng. Vì chần chừ, bỏ lỡ cơ hội mua nhà, chúng tôi để tiền trong tài khoản, thỉnh thoảng tiêu xài nên số tiền vẫn không nhích lên. Nhiều căn hộ chung cư trong chính tòa nhà tôi ở, giá lúc đó chỉ loanh quanh 1,2 tỷ đồng, tôi có thể vay thêm 500 triệu đồng, điều kiện tài chính hoàn toàn nằm trong khả năng, nhất là khi còn bố mẹ hai bên hậu thuẫn. Nhưng rồi tôi vẫn không dứt khoát và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Đầu năm 2024, sau nhiều tháng, dù kiếm thêm tiền nhưng chúng tôi vẫn không tiết kiệm được nhiều do cứ có tiền là tiêu xài nên tổng số tiền tích cóp chỉ khoảng hơn 700 triệu đồng. Cuối cùng, hai vợ chồng tôi quyết định mua vàng, khi giá chỉ khoảng 63 triệu đồng/lượng. Thôi thì không mua được đất thì mua vàng để giữ được tiền, vừa an toàn hơn, nên cứ có tiền là chúng tôi mua vàng. Thậm chí có lúc vàng tăng lên 124 triệu đồng/lượng, tôi vẫn tiếp tục mua thêm.

Đến nay, với giá vàng tăng tới 129 triệu đồng/lượng, nếu tính sơ bộ, tôi có khoảng gần 2 tỷ đồng tiền vàng. Một con số tưởng chừng ổn, nhưng so với những người chọn đất, tôi phải thừa nhận là thua xa.

Một người bạn của tôi mua căn nhà đất vào giữa năm 2023, giá 3,1 tỷ đồng, vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng, vốn tự có 1,6 tỷ đồng. Chỉ có khoảng 2 năm, căn nhà đó giờ trị giá khoảng 7 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi. Tức họ chỉ bỏ 1,5 tỷ tiền vốn và thu về tới 3,9 tỷ tiền lời (tất nhiên đây là khoản lợi nhuận chưa trừ chi phí lãi vay, hay thủ tục ngân hàng).

Ngay tại khu tôi ở, những căn hộ giá chỉ 1 tỷ đồng năm 2018, nay có thể bán lại với giá 3,5 tỷ đồng. Hay giá như năm 2023, tôi mạnh dạn mua căn chung cư giá 1,2 tỷ đồng thì chỉ cần vay 500 triệu đồng, giờ bán được 3,5 tỷ đồng, tức tôi lời tới 2,3 tỷ đồng.

Nếu so với tổng số vàng tôi có đúng là khác biệt hoàn toàn. Bởi dù vàng tăng gần gấp đôi, nhưng tổng tài sản vẫn không thể so sánh. Thậm chí, giờ tôi bán hết số vàng này đi cũng chưa được đến 2 tỷ. Và đáng buồn hơn nếu muốn mua căn chung cư như vậy tôi phải bù thêm 1,5 tỷ đồng. Sau tất cả tôi nghiệm ra rằng: "Đúng là mua vàng cả đời không bằng tiền lời một lô đất".

Và tôi thấy rằng: đầu tư vàng chỉ phù hợp với ngắn hạn, giữ tiền an toàn. Nhưng bất động sản – dù là nhà đất hay căn hộ – mới là kênh đầu tư tạo ra tài sản lớn, dễ khai thác và sinh lời mạnh mẽ nhờ "ăn theo" hạ tầng, nhu cầu ở thực và sự phát triển đô thị.

Tôi cũng hiểu rằng, không phải ai đầu tư đất cũng may mắn có lời, hay chọn đúng điểm rơi. Nhưng rõ ràng, với bất động sản, cơ hội thường "lớn hơn nỗi lo". Trong khi với vàng, tôi thấy mình chỉ quanh quẩn với chuyện xếp hàng mua – bán, không thực sự gia tăng đột phá giá trị tài sản.

Tôi tin rằng không có kênh đầu tư nào hoàn hảo. Vàng hợp với những ai muốn giữ tiền an toàn, ngại rủi ro. Đất hợp với những ai dám thử thách, có tầm nhìn dài hạn và đủ kiên nhẫn chờ. Trong thời đại mà cơ hội đầu tư đến rất nhanh, nhưng cũng có thể trôi qua trong chớp mắt, mỗi đồng vốn cần được đặt đúng chỗ – phù hợp với mục tiêu, hiểu biết và khả năng chịu rủi ro của chính mình.

Và với tôi, sau nhiều năm chần chừ và lựa chọn vàng, tôi chỉ có thể thừa nhận một điều giản dị: đất vẫn thắng vàng.