Tại thời điểm khảo sát (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay thế giới ở mức 3.550 USD/ounce, giảm 25 USD so với đỉnh trước đó nhưng vẫn duy trì ở vùng giá cao.

Trước đó, giá vàng thế giới tăng liên tục và liên tục thiết lập đỉnh mới. Đà tăng này vẫn còn dư địa khi bất ổn toàn cầu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu, theo ông Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Doshi cho biết với đà tăng và quỹ đạo hiện tại, ông nhìn thấy khả năng 50/50 rằng giá vàng sẽ chạm mốc 3.700 USD/ounce vào cuối tháng này.

Ông bổ sung rằng có thể chưa đủ thời gian để vàng đạt 4.000 USD/ounce trước cuối năm, nhưng đây vẫn là một mục tiêu khả thi trong nửa đầu năm 2026.

Doshi lưu ý đang có một sự thay đổi quan trọng trên thị trường vàng khi nhu cầu từ các ngân hàng trung ương vốn chiếm ưu thế nhiều năm qua đang dần nhường chỗ cho nhu cầu đầu tư. Ông nhấn mạnh bất ổn kinh tế và nguy cơ stagflation ngày càng tăng đã làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản thay thế có tính thanh khoản như vàng, điều này sẽ sớm phản ánh trong các quỹ ETF vàng.

“Tôi sẽ nói rằng 2025 là năm của các quỹ ETF vàng,” ông cho biết. “Các dòng vốn tài chính đang bắt kịp môi trường vàng vật chất mạnh mẽ trong vài năm qua.”

Nửa đầu năm nay đã ghi nhận dòng vốn vào ETF vàng lớn nhất kể từ 2020. Tuy nhiên, lượng nắm giữ vẫn thấp hơn đáng kể so với mức kỷ lục thiết lập cách đây 5 năm.

Theo ông Doshi, không chỉ nhu cầu đầu tư tăng lên mà nó còn trùng hợp với việc giá vàng đang củng cố ở vùng cao. Ông cho rằng điều này không bất ngờ trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại, lạm phát leo thang và nợ chính phủ gia tăng.

“Tính vượt trội của kinh tế Mỹ đang một lần nữa suy yếu. Sức mua của đồng USD đang giảm,” ông nói. “Fed hiện đang cố gắng bảo vệ tăng trưởng, nhưng đồng thời lo ngại về lạm phát. Điều này tạo ra tình trạng đường cong lợi suất Kho bạc Mỹ dốc lên ở phần dài hạn: lãi suất ngắn hạn giảm, trong khi lãi suất dài hạn neo cao vì áp lực lạm phát và gánh nặng nợ công. Đây là một cơn bão hoàn hảo đối với vàng.”

Mặc dù vàng đã lập 26 kỷ lục giá mới trong năm nay và tiếp tục giữ hỗ trợ trên 3.500 USD/ounce, ông Doshi cho rằng giá trị của vàng vẫn mang tính tương đối. Dù không mang lại lợi suất, vàng lại có độ biến động thấp và mức tương quan thấp với các tài sản khác, giúp nó trở thành công cụ đa dạng hóa hấp dẫn.

Trong khi chứng khoán đang ở vùng đỉnh lịch sử, Doshi khẳng định ngay cả ở mức trên 3.500 USD/ounce, vàng vẫn có giá trị để nắm giữ.

“Có một phạm vi xác suất rất rộng ngoài kia,” ông cho biết. “Rủi ro phân tán rất cao bao gồm khả năng suy thoái, hay cú sốc lạm phát. Vàng sẽ hưởng lợi từ mức độ bất định cao này.”

Ông kết luận: “Về trung và dài hạn, chúng tôi kỳ vọng giá vàng còn cao hơn nữa. Ngắn hạn, luôn có rủi ro điều chỉnh, nhưng đó lại là cơ hội mua tốt hơn. Chúng ta vẫn đang ở trong một môi trường mà nhiều yếu tố liên quan đến Fed, đồng USD, định giá cổ phiếu và chính sách thuế quan vẫn đang diễn tiến. Chu kỳ này chưa hề kết thúc.”

Trong nước, giá vàng nhẫn, vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh chưa có sự điều chỉnh so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá vàng miếng dao động phổ biến quanh mốc 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Các nhà vàng khác cũng giữ vàng nhẫn ở mức cao như, Bảo Tín Minh Châu hiện giữ ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng, PNJ niêm yết ở mức 125,8 - 129,9 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI đang neo giá vàng nhẫn tại mốc 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng.