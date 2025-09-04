Vừa mở cửa phiên sáng nay, một nhà vàng lớn tại Hà Nội thông báo tạm hết vàng nhẫn và vàng miếng

Ngay sau ít phút mở phiên giao dịch sáng nay (4/9), trên website và fanpage chính thức của Bảo Tín Minh Châu, một thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, nhân viên chăm sóc khách hàng thông báo: "Dạ hiện tại các CSKD của BTMC đang tạm hết hàng nhẫn tròn trơn VRTL, vàng miếng VRTL và vàng miếng SJC. BTMC hiện chưa nhận đặt hàng trước đối với nhẫn tròn trơn hoặc vàng miếng. Hiện tại BTMC vẫn đang giao dịch các sản phẩm trang sức bình thường."

Thông báo từ nhân viên CSKH của Bảo Tín Minh Châu sáng nay.

Cũng theo chia sẻ của chị N.B.N. nhân viên văn phòng tại Hà Nội, sáng nay chị đến cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy được thông báo tình trạng tương tự: hiện không còn vàng nhẫn và vàng miếng để giao dịch.

Trên bảng niêm yết trực tuyến tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đang ở mức khoảng 126,5 – 129,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC dao động quanh 132,4 – 133,9 triệu đồng/lượng.

Không chỉ Bảo Tín Minh Châu, tại một số thương hiệu khác cũng ghi nhận tình trạng hết hàng. Đơn cử như tại cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải, sáng nay, nhân viên chăm sóc khách hàng cho biết, người mua vàng nhẫn hoặc vàng miếng phải đặt trước, với thời gian dự kiến nhận hàng sau khoảng 10 ngày.

Thời gian vừa qua, giá vàng trong nước đã liên tục lập đỉnh mới. Chỉ trong vòng hai tuần, vàng nhẫn và vàng miếng SJC đã tăng gần 10 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp dao động quanh mức 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng. Các nhà vàng khác cũng giữ vàng nhẫn ở mức cao như, PNJ niêm yết ở mức 125,8 – 129,9 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI đang neo giá vàng nhẫn tại mốc 126,3 – 129,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy sức nóng của thị trường kim loại quý chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong bối cảnh nhu cầu tích trữ tài sản an toàn vẫn ở mức cao.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho biết, việc đầu tư vàng, nhất là thời điểm đang trên đỉnh cao cần được định hướng trung - dài hạn, bởi nếu lướt sóng trong bối cảnh biến động mạnh thì rủi ro rất lớn.

Ông phân tích, khi giá vàng tăng vọt, người mua trước đó dễ có xu hướng bán chốt lời, tạo lực điều chỉnh ngắn hạn. Chính vì thế, việc nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp hơn với bản chất của vàng là tài sản phòng thủ, ít rủi ro.

Ồng khuyến nghị nhà đầu tư nên xác định rõ ba tiêu chí cốt lõi khi phân bổ tài sản là: an toàn vốn, khả năng sinh lời và tính thanh khoản. Từ đó, mỗi người có thể xây dựng danh mục dựa trên tiêu chí cá nhân như khẩu vị rủi ro, khả năng chịu lỗ và kỳ vọng lợi nhuận.