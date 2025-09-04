Giá vàng nhẫn sáng nay tăng vù vù, sát mốc 130 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng nhẫn tại PNJ và Công ty SJC đồng loạt tăng thêm 1,1 triệu đồng so với cùng thời điểm sáng hôm qua, hiện lần lượt niêm yết ở mức 126,9 - 129,9 triệu đồng/lượng (mua - bán) và 126,2 - 128,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp này cũng được điều chỉnh tăng mạnh, lên mức 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng, cao hơn 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại Công ty VBĐQ Mi Hồng ở TP.HCM, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 132,9 - 133,9 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động 127,2 - 128,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay giảm 12 USD xuống còn 3.545 USD/ounce so với phiên liền trước.

Theo Kitco News, giá vàng đã bứt phá lên mức cao chưa từng có, nhờ loạt dữ liệu mới cho thấy sự suy yếu rõ rệt của thị trường việc làm và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Đà tăng mạnh của kim loại quý được thúc đẩy ngay sau báo cáo việc làm gây thất vọng, càng củng cố lo ngại về sức khỏe nền kinh tế số một thế giới.

Khảo sát JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) vừa công bố cho thấy số vị trí tuyển dụng giảm mạnh hơn dự báo. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau hơn 4 năm, số việc làm trống đã thấp hơn số người tìm việc, dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều căn bản trong một thị trường vốn được coi là “căng” nhất trong lịch sử.

Diễn biến này nối tiếp báo cáo việc làm tháng 7 vốn đã gây sốc với mức tăng trưởng việc làm èo uột, đến mức Tổng thống Donald Trump đã sa thải lãnh đạo Cục Thống kê Lao động (BLS) với cáo buộc thiếu cơ sở. Tuy nhiên, số liệu vừa công bố cho thấy sự yếu kém không phải hiện tượng nhất thời mà là xu hướng rộng hơn của thị trường lao động.

Bức tranh việc làm ảm đạm đã kéo kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách lên mức cao chưa từng thấy. Theo thị trường phái sinh, giới đầu tư đang định giá tới 98% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản ngay tại cuộc họp FOMC tháng 9. Viễn cảnh này được coi là bệ đỡ mạnh mẽ cho vàng, khi lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư vẫn tập trung theo dõi các dữ liệu việc làm sắp công bố như đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, báo cáo việc làm của ADP và bảng lương phi nông nghiệp vào cuối tuần. Tuy nhiên, hầu hết đều cho rằng khó có yếu tố nào đủ mạnh để đảo ngược kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng vào tháng 9.

Không chỉ chính sách tiền tệ, những lo ngại về tính độc lập của Fed, cùng các bất định xoay quanh chính sách thương mại Mỹ, đã làm gia tăng nhu cầu trú ẩn vào vàng. Sự kết hợp giữa yếu tố chính trị, kinh tế và sự suy yếu của thị trường lao động đã tạo nên môi trường cực kỳ thuận lợi cho kim loại quý.

Giới phân tích cho rằng sự giao thoa của ba yếu tố: dữ liệu việc làm yếu kém, gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất, cùng bất ổn chính trị dai dẳng, đang tạo nền tảng đặc biệt thuận lợi cho vàng. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đầy biến động, kim loại quý tiếp tục khẳng định vai trò là kênh giữ giá trị và đa dạng hóa danh mục, nhất là khi nền kinh tế Mỹ còn đối mặt với nhiều thách thức trong dài hạn.