Một cụ ông ở Trung Quốc mua 3,6kg vàng trong 2 ngày liên tiếp: Cảnh sát nhận được tin lập tức mời về đồn làm việc, yêu cầu khai báo nơi cất vàng

Trước đó, cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc nhận được tin báo từ tiệm vàng: có một khách hàng lớn tuổi họ Mã, trong hai ngày liên tiếp đã mua tổng cộng 3,6kg vàng, nghi ngờ người này rơi vào bẫy lừa đảo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và trò chuyện với cụ ông họ Mã. Trước câu hỏi về lý do mua vàng, ông trả lời quanh co, thiếu thuyết phục. Cảnh sát nhận thấy dấu hiệu bất thường nên nghi ngờ ông có thể đã bị lừa.

Hóa ra, ít ngày trước, ông Mã nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là cảnh sát từ tỉnh khác. Người này nói rằng ông Mã có liên quan đến một vụ án lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, nếu không phối hợp điều tra, toàn bộ tài khoản ngân hàng và thẻ bảo hiểm xã hội của ông sẽ bị phong tỏa.

Lo sợ mất hết tiền, ông Mã hoảng hốt và đồng ý "hợp tác". Theo chỉ dẫn, ông đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời, chuyển hết sang tài khoản thanh toán, rồi rút tiền mặt. Trong hai ngày liền, ông đến cửa hàng vàng mua tổng cộng 3,6kg vàng, đúng như yêu cầu của kẻ lừa đảo.

Dù cảnh sát kiên trì giải thích, ông Mã vẫn tin tưởng tuyệt đối vào "cảnh sát" trong điện thoại, không chịu tiết lộ sự thật hay khai báo nơi cất giấu vàng. Để làm rõ vụ việc, tổ công tác đã đưa ông về trụ sở và liên hệ với con trai ông. Người con khẳng định không hề biết chuyện, lập tức tới đồn công an.

Trước sự có mặt của con trai và sự thuyết phục của cảnh sát, ông Mã mới tỉnh ngộ và cho biết số vàng vẫn đang được cất giữ ở nhà, chưa kịp giao cho kẻ lừa đảo. Cảnh sát đã trực tiếp đến nhà kiểm tra, xác nhận toàn bộ vàng còn nguyên.

Cảnh sát khẳng định đây chính là thủ đoạn giả danh công an, kiểm sát, tòa án để lừa đảo – kẻ gian thường lấy lý do "tài khoản liên quan vụ án" rồi yêu cầu nạn nhân rút tiền, mua vàng hoặc giao cho "người của cơ quan" để chuyển vào "tài khoản an toàn". Nếu nạn nhân làm theo, toàn bộ tài sản sẽ bị chiếm đoạt.

Ông Mã xúc động chia sẻ: "Số tiền mua vàng là tiền dưỡng già tích góp cả đời, nếu mất đi thì hậu quả thật khó lường". Gia đình và bản thân ông đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng công an vì kịp thời ngăn chặn.

Cảnh sát khuyến cáo:

- Bất kỳ cuộc gọi nào tự xưng là công an, kiểm sát, tòa án, nói tài khoản liên quan vụ án, yêu cầu chuyển tiền, rút tiền hoặc mua vàng đều là lừa đảo.

- Người cao tuổi thường khó phân biệt thủ đoạn mới, gia đình cần thường xuyên quan tâm, nhắc nhở và kịp thời cảnh báo.

- Thủ đoạn lừa đảo có thể thay đổi, nhưng hãy nhớ: không tin cuộc gọi lạ, cẩn trọng khi chuyển tiền, tuyệt đối không rút tiền mua vàng theo chỉ dẫn của người lạ.

Theo Toutiao