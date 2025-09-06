Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo: Tân sinh viên không chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank này

Ngày 6/9, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên – Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã phát đi cảnh báo về việc xuất hiện đường link giả mạo đăng ký mua áo đồng phục K67. Trong thông báo giả này, sinh viên được yêu cầu phải hoàn tất đăng ký trước ngày 10/9/2025 và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản 104097056 tại Vietcombank, chủ tài khoản VO DUY BAO.

Nhà trường khẳng định: Phòng Quản lý Đào tạo không triển khai nội dung này, đề nghị các em sinh viên cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân và lan toả thông tin để tránh bị lợi dụng.

Link đăng ký giả mạo

Cùng ngày, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (UEB) cũng cảnh báo đến toàn thể sinh viên, học viên, cựu sinh viên, giảng viên, phụ huynh và đối tác về văn bản mang tiêu đề "Thông báo chương trình học bổng quốc tế danh giá hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học Troy (Hoa Kỳ)". Nhà trường khẳng định, đây là VĂN BẢN GIẢ MẠO, không do Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN ban hành.

Thông báo giả mạo

Phụ huynh và sinh viên lưu ý tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân/tổ chức không chính thức nào không được thông báo trên các kênh truyền thông chính thức của nhà trường.

Cũng trong ngày 6/9, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (MTH) có bài viết trên fanpage chính thức, cảnh báo về "Chương trình trải nghiệm học tập quốc tế Study Tour năm 2025", yêu cầu sinh viên phải chứng minh tài chính bằng cách đảm bảo 435 triệu đồng trong tài khoản. Đây là văn bản lừa đảo, nhà trường không có hoạt động này, tân sinh viên phải cảnh giác.