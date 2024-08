Bắt đối tượng lừa đảo đầu tư mua bán tiền điện tử, mang đánh bạc trên mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Minh An (SN 1996), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn quen biết và cùng làm công việc nạp tiền game với một người tên là B, trú tại địa phương. Từ đầu năm 2024, An tham gia đánh bạc nhiều lần trên mạng Internet với các hình thức như: casino , tài xỉu, xóc đĩa, đua ngựa.

Đối tượng Nguyễn Minh An (bìa trái) khai nhận hành vi tại cơ quan công an. (Ảnh: A.K)

Trong hai tháng 5 và 6 năm 2024, do cần tiền chi tiêu cá nhân và đánh bạc, An đã lừa bị hại đưa tiền để đầu tư mua bán tiền điện tử trên sàn giao dịch với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Sau đó, đối tượng đã dùng số tiền nêu trên để đánh bạc trên mạng và không có khả năng chi trả.

Nhận được đơn trình báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra, làm rõ. Hiện cơ quan Công an đã ra lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Minh An về hành vi đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt số tiền của bị hại.