Bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ sinh năm 2006

26-09-2025 - 17:48 PM | Xã hội

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ khi đang lẩn trốn tại phường Vị Thanh, TP Cần Thơ.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Vũ (SN 2006, quê TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, khuya 30/10/2024, Vũ cùng Trần Duy (SN 2006, quê Kiên Giang) và 6 đối tượng khác đi 5 xe máy qua khu vực cầu Kênh, KP Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch cũ). Lúc này, Hồ Văn Vĩnh (SN 1989, quê Kiên Giang) cùng 4 người khác đang ngồi nhậu tại khu vực này. Cho rằng nhóm của Duy đã đá vào mình khi đi ngang qua, Vĩnh cùng Cầm Văn Hào (SN 2003, quê Sơn La) lấy xe đuổi theo nhóm Vũ nhưng không kịp.

Bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ sinh năm 2006- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ - Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Sau đó, nhóm của Duy quay lại, mang theo hung khí tấn công nhóm của Vĩnh. Hậu quả, Hồ Văn Vĩnh bị thương tích 35%. Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt bị bắt giữ, riêng Nguyễn Hoàng Vũ bỏ trốn.

Ngày 23/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Vũ. Mới đây, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Vị Thanh, TP Cần Thơ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý Vũ theo quy định của pháp luật.

Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác:

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%, hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp như dùng hung khí nguy hiểm, có tổ chức, đối với người đang thi hành công vụ… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Gây thương tích với tỷ lệ từ 31% đến 60% hoặc phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 6 năm.

Gây thương tích với tỷ lệ từ 61% trở lên, hoặc làm chết người, hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng (có tổ chức, côn đồ, tái phạm nguy hiểm…) thì bị phạt tù từ 7 năm đến 14 năm.

Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

