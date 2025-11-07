Bắt đối tượng Trần Thanh Bình sau 40 năm lẩn trốn

Công an xã Hoài Đức, TP Hà Nội ngày 7/11 cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã về tội giết người sau gần 40 năm lẩn trốn.

Trước đó, qua công tác rà soát nắm tình hình, Công an xã Hoài Đức phát hiện Trần Thanh Bình (SN: 1964; quê quán: Thanh Trì, Hà Nội; hiện sinh sống tại: xã Cư Pơng, tỉnh Đắc Lắk) có nhiều thông tin, đặc điểm nghi vấn trùng khớp với đối tượng truy nã Trần Thanh Bình (SN: 1967; thường trú trước đây tại: phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Đây là đối tượng bị Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) truy nã tội Giết người vào năm 1987. Tổ công tác của Công an xã Hoài Đức đã đến địa bàn xã Cư Pơng, tỉnh Đắc Lắk để xác minh thông tin cụ thể.

Đối tượng truy nã bị Công an xã Hoài Đức bắt giữ - Ảnh: CA Hà Nội

Qua thu thập tài liệu, Công an xã Hoài Đức xác định đây chính là đối tượng truy nã Trần Thanh Bình nên đgày 06/10/2025, Tổ công tác của Công an xã Hoài Đức, TP Hà Nội đã phối hợp với Công an xã Cư Pơng, tỉnh Đắc Lắk làm việc với đối tượng Trần Thanh Bình.

Qua đấu tranh, Bình khai nhận mình chính là đối tượng bị cơ quan Công an truy nã. Vào năm 1987, Bình bị một nhóm người đánh gây thương tích chảy máu đầu tại quán nước gần nhà. Khi gặp lại người đánh mình, Bình đã rút một thanh sắt đập vào người đó dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào khu vực tỉnh Đắc Lắk sinh sống.

Hiện Công an xã Hoài Đức đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội để điều tra, giải quyết theo quy định.