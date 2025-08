Bất động sản biểu tượng và câu chuyện định vị chuẩn mực đầu tư mới tại Đà Nẵng

"Bệ phóng" của bất động sản biểu tượng tại Đà Nẵng

Sáng 27/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ được đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, trung tâm sẽ tập trung phát triển tài chính xanh, ứng dụng công nghệ tài chính, dịch vụ số... Thành phố đã chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng và xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư chiến lược, tài chính để xây dựng, vận hành trung tâm tài chính quốc tế. Trong thời gian tới, thành phố sẽ trở thành điểm đến của các doanh nhân năng động, các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực công nghệ, tài chính… trong nước và quốc tế.

Sở Du lịch Đà Nẵng ghi nhận lĩnh vực du lịch tại địa phương này đã có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024. Trong số hơn 10,9 triệu lượt khách lưu trú tương đương tăng 32,8% so với năm 2023, riêng lượng khách quốc tế đã đạt hơn 4,1 triệu lượt, vượt tới 65,8% so với kế hoạch. Đà Nẵng đã xác định mục tiêu thu hút 11,9 triệu lượt khách trong năm 2025, tổng doanh thu du lịch dự kiến vượt 36 nghìn tỷ đồng nhờ khai thác đa dạng dịch vụ lưu trú, ẩm thực và giải trí. Bên cạnh đó, với việc Hội đồng Tư vấn Du lịch mới đây đã đề xuất lên Chính phủ việc cấp "Thị thực vàng" thời hạn 5 - 10 năm cho nhà đầu tư và chuyên gia cao cấp, Đà Nẵng trở thành một trong số bốn địa phương được chọn lựa thí điểm sẽ giúp ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong thời gian tới.

Tại bất kỳ thị trường nào, khi đô thị được định hình trở thành trung tâm tài chính cùng với sự phát triển nhanh chóng của du lịch cũng được đánh giá là đòn bẩy thuận lợi cho sự xuất hiện của những dự án bất động sản mang tính biểu tượng. Nhu cầu tìm kiếm các không gian lưu trú hạng sang với tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế của các chuyên gia cao cấp và khách du lịch tăng cao.

Và tại Đà Nẵng, dự án biểu tượng đang gọi tên The Legend Danang hiện diện ngay tại nơi sông Hàn, Cầu Rồng và biển lớn cùng hội tụ. Hai tòa tháp với kiến trúc độc đáo sẽ được vận hành bởi các đơn vị quốc tế chuyên nghiệp chính là những "mảnh ghép" quan trọng nâng tầm đô thị Đà Nẵng.

Biên độ lợi nhuận hấp dẫn với bất động sản biểu tượng

Được phát triển bởi ROX Signature - thương hiệu bất động sản cao cấp với định hướng kiến tạo các dự án mang tính nghệ thuật và dấu ấn cá nhân trong từng sản phẩm, giá trị của The Legend Danang đến từ tính độc bản, sự khan hiếm để chinh phục tầng lớp chủ nhân thượng lưu. Từ việc ưu tiên trải nghiệm thẩm mỹ, cá tính sở hữu, hay sự riêng tư tuyệt đối, họ sẵn sàng chi trả cho các chuẩn mực sống cao hơn và khả năng khai thác dòng tiền hiệu quả từ hoạt động lưu trú.

Một yếu tố then chốt đảm bảo tiềm năng dòng tiền là sự hiện diện của các thương hiệu vận hành quốc tế, The Legend Danang sẽ trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ bất động sản cao cấp. Hiện nay phân khúc bất động sản hàng hiệu (branded residences) toàn cầu ghi nhận mức lợi nhuận gộp từ 7 - 9% mỗi năm, cao gấp đôi so với nguồn cung condotel truyền thống. The Legend Danang kỳ vọng chinh phục thành công mức lợi suất này nhờ đòn bẩy về vị trí và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.

Căn hộ cao cấp The Legend Danang được bàn giao theo tiêu chuẩn tương đương khách sạn 5* quốc tế

Với giả định mức giá khoảng 7,5 tỷ đồng cho một căn hộ 2 phòng ngủ tại The Legend Danang, nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một bài toán sinh lời hấp dẫn, cả từ khai thác cho thuê lẫn tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Nếu cho thuê ngắn hạn theo mô hình vận hành tiêu chuẩn 5 sao, với giá thuê trung bình 2,5 triệu đồng/ngày và tỷ lệ lấp đầy 65%, căn hộ có thể tạo ra doanh thu khoảng 590 triệu đồng/năm – tương đương lợi nhuận gộp 7,8%/năm. Sau khi trừ chi phí vận hành (khoảng 25%), nhà đầu tư thu về lợi nhuận ròng khoảng 443 triệu đồng/năm, tương đương 5,9%/năm.

Với phương án cho thuê dài hạn, mức thuê ổn định từ 30 – 35 triệu đồng/tháng mang lại lợi nhuận ròng từ 360 – 400 triệu đồng/năm, tương ứng tỷ suất 4,8 – 5,3%/năm. Như vậy, dù lựa chọn hình thức cho thuê nào, hiệu quả khai thác từ căn hộ tại The Legend Danang vẫn rất khả quan và ổn định.

Không chỉ dừng lại ở dòng tiền, The Legend Danang còn là tài sản tích sản có giá trị tăng trưởng thực với thời hạn sở hữu lâu dài, pháp lý minh bạch. Với giả định giá trị căn hộ tăng trung bình 8%/năm, sau 5 năm, giá trị có thể đạt khoảng 11 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận gộp 3,5 tỷ và lợi nhuận ròng sau khi trừ chi phí là 2,9 tỷ đồng. Khi cộng thêm phần lợi nhuận cho thuê trong cùng thời gian, tổng lợi nhuận sau 5 năm có thể đạt gần 4,9 tỷ đồng, tương ứng với tỷ suất sinh lời từ 11 – 13%/năm – một mức lợi nhuận cao và bền vững trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc mạnh mẽ.

Với các kịch bản được đề ra đều hướng tới mục tiêu cho thuê và tăng giá trị bất động sản trong thời gian 5 năm. Lợi thế tăng giá của căn hộ 1 - 2 phòng ngủ sẽ đến từ tập khách hàng thuê dài hạn là giới chuyên gia, khách cao cấp thuê theo tháng. Có thể thấy, trong bối cảnh Đà Nẵng đang vươn mình mạnh mẽ, The Legend Danang không chỉ là dự án biểu tượng mà còn là kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền thụ động bền vững và gia tăng giá trị tài sản vượt trội.

Bất động sản có thể xây dựng ở nhiều nơi, nhưng giá trị bền vững chỉ tồn tại ở những tọa độ không thể sao chép. The Legend Danang là một minh chứng cho chân lý ấy, ngay bên biểu tượng của thành phố biển.