Bất động sản Cần Thơ có diễn biến mới, nguồn cung “vào nhịp” cuối năm

Xuất hiện nguồn cung “dẫn sóng” thị trường sau thời gian im ắng

Thị trường bất động sản Cần Thơ cuối năm 2024 cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực sau khoảng thời gian dài trầm lắng. Thị trường nơi đây đang từng bước ổn định và có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới, đặc biệt ở phân khúc đất nền khu vực trung tâm thành phố.

Ông Lê Phương Đông, Trưởng Văn phòng Đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, khu vực ĐBSCL cho hay, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực tạo nhiều cơ hội để thúc đẩy thị trường bất động sản nói chung. Riêng với thị trường Cần Thơ có cơ hội phục hồi trở lại vào những tháng cuối năm. Dù giao dịch chưa phân bổ đồng đều giữa các phân khúc nhưng tín hiệu sức cầu đang dần tốt lên. Nhà đầu tư và người mua ở thực dần trở lại với tâm thế tốt hơn.

Theo Luật Kinh doanh Bất động sản, các đô thị loại đặc biệt I, II, III không được phân lô bán nền đang tác động đến tâm lý của nhà đầu tư với phân khúc này. Nắm được việc nguồn cung đất nền sẽ khan hiếm trong tương lai, nhiều nhà đầu tư đã chuyển từ thế “phòng thủ” sang “tấn công”, điều này đã tác động đến bức tranh thị trường chung của khu vực Cần Thơ. Những người có dòng tài chính tốt, nhìn thấy cơ hội đã bắt đầu “xuống tiền”. Các dự án đất nền sổ sẵn, đặc biệt tại khu trung tâm TP được quan tâm.

Nguồn cung BĐS tại Cần Thơ ở giai đoạn này chủ yếu là sản phẩm mở bán giai đoạn tiếp theo, pháp lý hoàn chỉnh.

Vào thời điểm cuối năm, nguồn cung bất động sản tại Cần Thơ có dấu hiệu rục rịch, cải thiện. Các chủ đầu tư mạnh dạn bung rổ hàng “đón sóng” thị trường sau Luật mới. Tuy nhiên, so với thời điểm trước năm 2019, nguồn cung bất động sản nơi đây vẫn rất ít. Cuộc chơi của thị trường hiện nay chủ yếu đến từ một số dự án mở bán giai đoạn tiếp theo, pháp lý chuẩn chỉn. Đây cũng là các dự án “dẫn sóng” thị trường Cần Thơ sau khoảng thời gian im ắng.

Phải kể đến dự án Nam Long II Central Lake giai đoạn 2 tại Quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ, quy mô 43,8ha. Khu đô thị này thuộc khu vực phát triển đô thị trọng điểm Nam Cần Thơ - khu đô thị mới hiện đại gắn với môi trường sinh thái tự nhiên, đã hiện hữu tiện ích và hạ tầng bài bản. Vào tháng 11/2024, chủ đầu tư Nam Long sẽ mở bán 274 sản phẩm phân khu thấp tầng thuộc khu đô thị. Trong đó có 258 sản phẩm đất nền (18 biệt thự song lập, 41 biệt thự đơn lập, 152 nhà phố liên kế, 47 nhà phố thương mại) và 16 nhà phố thương mại xây sẵn. Dự kiến dự án sẽ bàn giao vào quý 4/2024 và quý 4/2025; ra sổ quý 1/2025. Trước đó, Nam Long cũng đã thành công tại Cần Thơ với 2 dự án là Nam Long 1 23ha (ra mắt 2002) và Nam Long Hồng Phát 16ha (2016). Đây cũng là những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Cần Thơ.

Giá bán và giao dịch tăng dần về cuối năm



Theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản Cần Thơ, giá đất nền dần nhích lên từ cuối quý 2/2024 đến nay; tăng từ 5-8% so với cùng kì năm ngoái. Dự báo các tháng cuối năm giá đất nền bắt đầu lên quanh ngưỡng 10%, thậm chí một số khu vực có thể tăng 15- 20% so với cùng kì do nguồn cung sơ cấp tiếp tục khan hiếm. Trong khi căn hộ ở thực duy trì ổn định và có thể tăng 5-7% so với đầu năm 2024.

Tại báo cáo quý 2/2024, Sở Xây dựng Cần Thơ chỉ ra, tình hình giao dịch bất động sản khu vực có chiều hướng khởi sắc tích cực, lượng giao dịch đạt 1.788 giao dịch, tăng 27% so với quý trước đó. Trong quý phát sinh 1.230 giao dịch đất nền; giao dịch về nhà ở riêng lẻ 512 căn; giao dịch về căn hộ chung cư 46 căn hộ chung cư. Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng bất động sản là 2.282,296 tỷ đồng.

Theo Vars, thị trường bất động sản tốt dần về cuối năm

Niềm tin thị trường trở lại kì vọng sẽ là lực đẩy cho thị trường cuối năm.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, thị trường đang xuất hiện nhiều điểm sáng về sức cầu từ nay đến cuối năm. Niềm tin của các bên đang được cải thiện. Nguồn cầu vẫn sẽ tập trung ở phân khúc có nhu cầu ở thực, với mức giá phù hợp, pháp lý chỉn chu.

Còn theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam (Vars), thị trường bất động sản đang tốt dần về cuối năm. Trong khoảng thời gian chờ các bộ luật mới "ngấm", thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phục hồi bền vững với kết quả tốt dần lên. Đến cuối năm, quá trình phục hồi của thị trường bất động sản sẽ có tiến triển rõ nét.

Hiện nay, tâm lý chờ đợi sẽ được tháo bỏ. Các doanh nghiệp tự tin hơn với việc ra hàng. Nhà đầu tư được tiếp thêm niềm tin, thúc đẩy dòng tiền đáo hạn tại ngân hàng chảy vào bất động sản. Môi giới, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới tích cực nâng cao năng lực, tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức, đáp ứng các quy định mới.

Khảo sát của VARS cho thấy, vào các tháng cuối năm nhu cầu mua bất động sản sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cùng với nhu cầu đầu tư phục hồi khoảng 30% so với hồi đầu năm. Trong đó, nhà đầu tư có xu hướng hướng tới các thị trường mới, có tiềm năng về hạ tầng và quy hoạch. Dư địa tăng giá sẽ thúc đẩy lượng giao dịch tiếp tục tăng. Lượng giao dịch dự kiến sẽ tăng khoảng 20% so với nửa đầu năm.

"Thanh khoản trên thị trường thứ cấp cũng được cải thiện và sẽ có chuyển biến rõ nét nhất vào thời điểm cuối năm khi nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp bất động sản phát huy hiệu quả tốt hơn. Số lượng "xem" và mua cũng sẽ nhiều hơn", báo cáo Vars chỉ ra.