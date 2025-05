Bất động sản Đà Nẵng khởi sắc, nhà đầu tư đang quay trở lại

Lực đẩy từ hạ tầng

Theo Knight Frank Việt Nam, Đà Nẵng hội tụ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” để phát triển. Theo đó, Đà Nẵng – Hội An nằm trong danh sách các thành phố đáng sống nhất thế giới, có chất lượng môi trường không khí (AQI) ở mức tốt, đang dẫn đầu trong bảng xếp hạng Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Thứ hai, với vị trí địa chính trị, kinh tế quan trọng, nằm ở trung tâm của Vùng Duyên hải miền Trung, thành phố có tính kết nối cao về giao thông trong nước và quốc tế. Ví như, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn 5 sao của Skytrax, đang kết nối trực tiếp với gần 50 thành phố khắp thế giới, sân bay Chu Lai được nâng cấp thành sân bay quốc tế.

Cảng Liên Chiểu được quy hoạch là cảng trung chuyển quốc tế, có thể tiếp nhận tàu đến 18.000 TEU, cảng quốc tế Chu Lai đảm bảo tiếp nhận các loại tàu có tải trọng đến 5 vạn tấn.

Đặc biệt, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An, được kỳ vọng là bệ phóng kết nối giao thông cho thành phố trẻ. Đà Nẵng cũng phê duyệt quy hoạch các bến du thuyền quốc tế, từ đó có thể tăng cường giao thông kết nối và trải nghiệm của doanh nhân và du khách thuộc tầng lớp chi tiêu cao.

Nếu như trước đây nguồn thu của Đà Nẵng – Hội An tập trung chủ yếu ở du lịch với hơn 4 triệu khách quốc tế mỗi năm thì nay, thành phố định hướng phát triển thế chân kiềng với 3 trụ cột chính.

Thứ nhất, du lịch gắn với bất động sản mang yếu tố nghỉ dưỡng; Kinh tế tri thức với công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo. Thứ hai, khởi nghiệp và công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số. Thứ ba, trung tâm dịch vụ chất lượng cao với cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics và trung tâm tài chính quốc tế.

Định hướng phát triển đa dạng hóa, gắn du lịch chất lượng cao với đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ, thương mại theo các xu hướng chuỗi giá trị toàn cầu đang dịch chuyển của Đà Nẵng mới khi có thêm các nguồn lực sau sáp nhập đang thu hút các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn đổ về đây.

Bất động sản nghỉ dưỡng được quan tâm trở lại

Theo Knight Frank, Việt Nam hiện có khoảng 19.400 triệu phú USD và dự kiến tăng mạnh tới 2030. Bất động sản thường nằm trong top ưu tiên trong danh mục đầu tư của nhóm nhà giàu.

Báo cáo mới nhất của DKRA Consulting cho biết, mặt bằng giá bán sơ cấp căn hộ tại Đà Nẵng, ghi nhận mức tăng phổ biến từ 3% đến 6% so với thời điểm trước Tết. Thị trường thứ cấp cũng tiếp tục xu hướng phục hồi, với mức tăng từ 7% đến 12% so với cuối năm 2024. Nếu so trong vòng 6 tháng trở lại đây, giá tăng chừng 20%.

Theo dữ liệu của đơn vị tư vấn và phát triển kinh doanh bất động sản BHS Group, những dự án mở bán căn hộ ở khu vực vị trí đẹp, trung tâm, bên dòng sông Hàn thuộc phân khúc cao cấp, đạt mức giá từ 100 – 200 triệu đồng/m2.

Đối với đất nền, sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông và thông tin về các dự án trọng điểm của thành phố thời gian qua đang có sức hút lớn với nhà đầu tư ở Hà Nội, TPHCM và cả người địa phương. Giá đất nhiều khu vực đã về lại đỉnh sốt năm 2019, một số nơi được hỗ trợ từ yếu tố quy hoạch đã vượt đỉnh cũ 20-30%, thị trường thời gian qua diễn ra rất sôi động.

Trong đà hồi phục của thị trường hiện nay, phân khúc biệt thự sinh thái được nhiều nhà đầu tư quan tâm với mục tiêu tìm kiếm một nơi vừa đáng sống, vừa có thể cất trữ tài sản, vừa khai thác kinh doanh để sinh dòng tiền đều đặn.

Nếu như nhà đầu tư có khá nhiều lựa chọn ở 2 phân khúc căn hộ và đất nền, đặc biệt nguồn cung sơ cấp dòng căn hộ cao cấp khá lớn, với hơn 7.000 sản phẩm thuộc các dự án, dự kiến ra mắt trong Quý II, Quý III của năm 2025, thì ở phân khúc biệt thự sinh thái, thị trường lại khan hiếm sản phẩm do thời gian qua gần như không có dự án cao cấp mới được cấp phép, đầu tư.

Đặc biệt trong bối cảnh ranh giới Đà Nẵng – Hội An đã xóa nhòa sau sáp nhập, các sản phẩm được quy hoạch đồng bộ, có pháp lý rõ ràng, thừa hưởng lợi thế liên kết vùng hiện đại, song song với sở hữu vị trí tại hành lang xanh di sản hiếm có, lại càng có sức hút lớn.

Có thể kể đến như Dự án Casamia Balanca do CTCP Tập đoàn Đạt Phương làm chủ đầu tư dù mới công bố sẽ ra mắt trong quý 2 này nhưng đã hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Được biết, đây là dự án thứ 3 sau 2 dự án Casamia Hội An và Casamia Calm của chủ đầu tư này ra mắt tại Hội An.

Đánh giá về bất động sản Quảng Nam – Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: “Thị trường đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Trong đó, dòng vốn từ nhà đầu tư Hà Nội, các tỉnh phía Bắc và Việt kiều đang đổ về mạnh mẽ, thúc đẩy phân khúc căn hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố ven biển".