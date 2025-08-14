Bất động sản hàng hiệu là gì mà được giới thượng lưu toàn cầu săn đón?

Từ những bước đi tiên phong đến những bước dịch chuyển mạnh mẽ, phân khúc này đang ngày càng chứng minh bản sắc, định hình biểu tượng của sự đẳng cấp, trải nghiệm đặc quyền, giá trị di sản và khẳng định được giá trị vượt trội trong danh mục đầu tư của giới thượng lưu toàn cầu.

Khởi nguồn từ biểu tượng tại New York

Câu chuyện bắt đầu từ nhà hàng Sherry’s - chốn lui tới yêu thích của giới chính trị gia, doanh nhân thành đạt và học giả ưu tú – trên Đại lộ số 5 danh giá tại New York hoa lệ đầu thế kỷ XX. Mặc cho mức chi phí không hề rẻ, Sherry's vẫn có sức hút đặc biệt với những thực khách sành sỏi, họ không chỉ đến vì những bữa tiệc ngon miệng mà còn tận hưởng không gian sang trọng và dịch vụ giải trí ấn tượng. Năm 1927, những người điều hành Sherry's đã có một bước đi đầy tham vọng. Thay vì mở thêm nhà hàng, họ quyết định ra mắt tòa nhà căn hộ khách sạn Sherry-Netherland, khai sinh ra một phân khúc hoàn toàn mới: bất động sản hàng hiệu. Danh tiếng về sự xa xỉ của Sherry's, kết hợp cùng vị trí hoàn hảo giữa lòng Manhattan, khiến 165 căn hộ ở 14 tầng trên cùng của Sherry-Netherland nhanh chóng trở nên đắt giá và được giới thượng lưu săn đón, đặt nền móng vững chắc cho loại hình bất động sản định danh đẳng cấp.

… đến 05 yếu tố định danh của bất động sản hàng hiệu trên toàn cầu

Từ biểu tượng tại New York, mô hình bất động sản hàng hiệu đã phát triển rộng khắp toàn cầu, trở thành tuyên ngôn về vị thế và phong cách sống của chủ nhân. Đây là những không gian sống có sự kết hợp giữa một nhà phát triển bất động sản uy tín và một thương hiệu danh giá như nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, thời trang, mỹ phẩm, v.v. Bên cạnh việc gắn bó chặt chẽ với định vị của thương hiệu, bất động sản hàng hiệu còn khẳng định giá trị vượt trội, với 5 yếu tố định danh làm nên giá trị và sức hấp dẫn của dòng sản phẩm này, đó là: vị trí đắt giá (Position), tính riêng tư (Privacy), bảo chứng bởi những thương hiệu danh giá (Prestige), trải nghiệm đặc quyền (Privilege) và giá trị di sản (Preservation).

Vị trí độc bản – Vị thế độc tôn (Position)

Sự phân bổ của các dự án bất động sản hàng hiệu trên bản đồ thế giới luôn gắn liền với những tâm điểm thịnh vượng trên thế giới như New York, Dubai, Nam California, London. Ngay cả khi toạ lạc ở một thành phố vốn dĩ đã hoa lệ, những dự án này cũng chiếm giữ những vị trí đắc địa và hiếm có nhất. Đây chính là yếu tố quan trọng đầu tiên định hình một dự án bất động sản hàng hiệu. Giá trị của vị trí không chỉ thể hiện ở khả năng kết nối hoàn hảo với các tiện ích ngoại khu cao cấp, mà còn ở một tầm nhìn tuyệt mỹ, mở ra những đường chân trời ngoạn mục mà không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng. Điển hình trong số đó phải kể đến Khu dân cư Crown, One Barangaroo có tầm nhìn bao trọn bờ vịnh Sydney và nhà hát Opera Sydney huyền thoại hay Six Senses Residences tại Palm Jumeirah (Dubai) với tầm nhìn ra Đảo Bluewaters và đường chân trời của Dubai Marina. Bên cạnh đó, nhiều dự án cũng tiếp cận những khu vực có cảnh quan thiên nhiên ấn tượng với môi trường xung quanh như núi, rừng hoặc bãi biển.

Đặc quyền riêng tư (Privacy)

Khi đã sở hữu vị trí đắc địa, tính riêng tư trở thành một đặc quyền không thể thiếu. Với giới thượng lưu, sự riêng tư trong lối sống hằng ngày luôn được đề cao hàng đầu, từ những chính trị gia đến những doanh nhân lừng lẫy hay ngôi sao hạng S, điển hình như người mẫu Cindy Crawford mua căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton ở Miami, ngôi sao bóng đá Lionel Messi sở hữu bất động sản xa xỉ nhất ở Miami – căn hộ tại tòa nhà Porsche Design Tower danh tiếng … Tính đặc quyền riêng tư đòi hỏi các thiết kế phải đảm bảo sự kín đáo, an toàn tuyệt đối mà không khiến gia chủ cảm thấy bị xa cách, biệt lập. Các khu dân cư độc quyền này còn là nơi quy tụ một cộng đồng cùng tư duy, phong cách, chuẩn mực sống cũng như gu thẩm mỹ xa hoa, đẳng cấp, từ đó nuôi dưỡng những mối kết giao chọn lọc, mật thiết và bền chặt. Đây chính là tiêu chuẩn kép đầy tinh tế mà chỉ bất động sản hàng hiệu mới có thể đáp ứng.

Bảo chứng bởi thương hiệu danh tiếng toàn cầu (Prestige)

Đối với giới thượng lưu, một ngôi nhà không chỉ là tài sản mà còn là sự khẳng định hữu hình cho những giá trị vô hình: tôn vinh thành công, phong cách sống, gu thẩm mỹ và di sản truyền đời của gia chủ. Đó là lý do vì sao danh tiếng của nơi an cư phải xứng tầm với vị thế của chủ nhân. Một không gian sống được bảo chứng bởi thương hiệu lừng danh không chỉ đơn thuần là nơi ở, mà còn là câu chuyện mang đậm dấu cá nhân về những thành tựu, giá trị được truyền lại. Vì vậy, danh tiếng xứng tầm vị thế trở thành giá trị vô hình mà bất động sản hàng hiệu mang lại, giúp chủ nhân được định danh uy tín hơn mọi lời giới thiệu.

Trải nghiệm đặc quyền (Privilege)

Nếu danh tiếng thương hiệu là sự bảo chứng cho vị thế, thì những đặc quyền và trải nghiệm được cá nhân hóa chính là mảnh ghép hoàn thiện cho một phong cách sống đích thực. Sở hữu một ngôi nhà hàng hiệu đồng nghĩa với việc chủ nhân được tận hưởng một chuỗi dịch vụ được thiết kế riêng, tinh chỉnh cho phù hợp với thị hiếu gia chủ, với số lượng đặc biệt hạn chế và bao hàm sự độc quyền. Điển hình như Marriott Bonvoy – chương trình khách hàng thân thiết của tập đoàn khách sạn Marriott với những đặc quyền vĩnh viễn như ưu tiên dịch vụ Marriott toàn cầu, quyền truy cập các Executive Lounge và tiện ích cao cấp cho giới tinh hoa, tích điểm Bonvoy, ưu đãi độc quyền tại các thương hiệu JW Marriott, Ritz-Carlton, St. Regis… trên toàn thế giới. Thậm chí, có những đặc quyền còn xa xỉ hơn nữa, như toà tháp Bugatti Chiron Residences ở Dubai lắp thang máy từ gara lên từng căn hộ cho xe hơi, hay dự án Porsche Design Tower còn có dịch vụ bảo dưỡng, thay lốp và rửa xe ngay trong nội khu... Tất cả được phục vụ bằng dịch vụ khách hàng lên đến tầm nghệ thuật của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đội ngũ chăm sóc khách hàng tinh lọc dựa trên cá tính và sở thích của từng gia chủ, mang đến những trải nghiệm bất ngờ và cá nhân hóa, không chỉ đáp ứng nhu cầu sống mà còn là giá trị sống đặc quyền của giới thượng lưu.

Di sản truyền đời (Preservation)

Không chỉ là những công trình kiến trúc mang vẻ đẹp vượt thời gian, các dự án bất động sản hàng hiệu còn là nơi khéo léo kể lại câu chuyện lịch sử gắn liền với vùng đất mà nó hiện diện. Dự án khu dân cư Aman Nai Lert Bangkok là một minh chứng sống động. Vừa ra mắt, dự án đã lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ bởi khả năng truyền tải bản sắc của thương hiệu Aman xuất sắc và câu chuyện độc đáo về di sản gia tộc Nai Lert, chủ nhân của khách sạn 5 sao đầu tiên tại Thái Lan. Cảm hứng của dự án đến từ công trình biểu tượng hơn 108 năm tuổi - Nai Lert Park Heritage Home. Ngày nay, các công trình này còn đi xa hơn khi tôn vinh văn hóa và nghệ thuật bản địa, tạo ra một sự gắn kết sâu sắc giữa chủ nhân và bản sắc của vùng đất đó.

Từ sự độc đáo trong ngôn ngữ thiết kế đến những giá trị di sản truyền đời, bất động sản hàng hiệu khẳng định giá trị ngày càng thăng hoa mạnh mẽ dưới lăng kính thời gian. Nói cách khác, thời gian chính là "nhân chứng sống" cho giá trị của thương hiệu. Thương hiệu càng lâu đời và danh giá, giá trị của bất động sản hàng hiệu càng đắt giá.

Dấu ấn thương hiệu quyết định giá trị tài sản

Trong gần một thế kỷ phát triển, bất động sản hàng hiệu đã trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất và đa dạng nhất hiện nay. Theo Nghiên cứu từ Graham Associates, số lượng dự án bất động sản hàng hiệu tăng từ 15 dự án lên đến 800 dự án chỉ trong vòng hơn 30 năm. Các dự án phủ khắp 180 thành phố ở 64 quốc gia trên thế giới và được chia ra thành nhiều loại hình khác nhau, phản ánh gu hưởng thụ và khẩu vị đầu tư của giới thượng lưu toàn cầu.

Dựa vào vị trí, phân khúc này được chia thành hai dòng chính: Urban branded residences - bất động sản hàng hiệu đô thị, gắn với vị trí trung tâm thành phố lớn, mang đến một không gian sống lý tưởng với kết nối thuận tiện; và Resort branded residences - bất động sản hàng hiệu nghỉ dưỡng, tọa lạc tại các điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hay vùng ngoại ô, trở thành điểm đến cho những kỳ nghỉ riêng tư của chủ sở hữu. Sự phân chia giữa Urban và Resort cũng phản ánh khát vọng kép của giới tinh hoa khi sở hữu một bất động sản đẳng cấp: an cư trong lòng đô thị phồn hoa và đầu tư chốn nghỉ dưỡng trong những điểm đến có cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ.

Về sự hợp tác với các thương hiệu khách sạn và phong cách sống, sự phân hóa đa dạng của phân khúc này được thể hiện rõ trong các dự án. Giai đoạn đầu, bất động sản hàng hiệu gắn liền với những thương hiệu khách sạn cao cấp (Hotelier), bởi tính liên kết mật thiết của hai loại hình này: nhà ở và dịch vụ vận hành/chăm sóc cư dân. Những bước đi tiên phong từ thập niên 80 của Four Seasons tại Boston, Aman tại Thái Lan, hay Ritz-Carlton vào năm 2000 tại Washington D.C đã định hình nên thị trường. Kế thừa di sản đó, các thương hiệu khách sạn vẫn đang dẫn đầu với 86% thị phần, trong đó Marriott International là tên tuổi lớn nhất, bên cạnh những biểu tượng như Four Seasons, Mandarin Oriental, và Aman. Truyền thống cung cấp dịch vụ hiếu khách, kinh nghiệm mang đến các tiện nghi "chuẩn khách sạn", và đặc biệt là khả năng "may đo" những dịch vụ riêng cho từng gia đình, từng nhu cầu khác nhau là lợi thế giúp các thương hiệu khách sạn làm chủ phân khúc.

Không lâu sau, sự tham gia của các thương hiệu xa xỉ ngoài ngành khách sạn như Porsche, Bentley, Elie Saab, Dolce & Gabbana... đã làm phong phú thêm thị trường. Các thương hiệu này tập trung vào việc truyền tải dấu ấn thiết kế sáng tạo và câu chuyện giá trị sống, tạo nên bất động sản hàng hiệu phong cách sống (non-hotelier). Mức độ tham gia của thương hiệu cũng đa dạng, từ việc tham gia vào thiết kế đến quản lý vận hành, tạo nên những sản phẩm khác biệt đáp ứng nhu cầu đa dạng của giới thượng lưu toàn cầu.

Làn sóng dịch chuyển về châu Á và vị thế của Việt Nam của thị trường bất động sản hàng hiệu

Sau Bắc Mỹ và châu Âu, những thị trường mới nổi của bất động sản hàng hiệu thường là khu vực có mức tăng trưởng kinh tế tăng vọt. Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông nhanh chóng trở thành những điểm nóng mới. Đặc biệt, sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư và nhu cầu hưởng thụ của giới thượng lưu toàn cầu đang hướng về Đông Nam Á, nơi được xem là tâm điểm của làn sóng phát triển mới.

Theo báo cáo Branded Residences 2024/2025, năm 2024, với hơn 240 dự án mới và sự hiện diện mở rộng ra đến 100 thị trường toàn cầu, bất động sản hàng hiệu ghi nhận sự tăng trưởng 180% chỉ trong một thập kỷ - những căn hộ, những dinh thự lộng lẫy liên tục được tìm được chủ nhân, ngay cả trong những giai đoạn nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức.

Những điểm nhấn thị trường trong năm 2024 có thể kể đến như 70% số căn hộ St. Regis Residences (Dubai) đã tìm được chủ nhân ngay trong giờ đầu tiên mở bán, 106 căn hộ The Ritz-Carlton Residences Diriyah được đặt chỗ hết gần như ngay lập tức. Tập đoàn Four Seasons đã công bố doanh số bất động sản hàng hiệu tăng mạnh, đạt 1,2 tỷ đô chỉ trong quý 1/2024. Và tại Bangkok, thương hiệu Porsche ra mắt căn hộ Porsche Design Tower Bangkok với 22 "sky villa" cùng mức giá trung hình từ 15-40 triệu USD – đã tạo nên những kỷ lục mở bán vô tiền khoáng hậu cho thị trường siêu sang ở Đông Nam Á.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến chiến lược, một điểm sáng đầy năng động của thị trường. Cùng với Thái Lan, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á nhờ nền kinh tế thịnh vượng và sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và siêu giàu.

Theo CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam đang chứng kiến những phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Dòng bất động sản hàng hiệu nội đô chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn là Hà Nội (The Grand Hanoi), TP. Hồ Chí Minh (Grand Marina, Saigon, The Rivus...). Trong khi đó, dòng nghỉ dưỡng (hay còn được gọi là "ngôi nhà thứ hai") thường phát triển ở những thành phố ven biển như Phú Quốc, Hạ Long, Cam Ranh hay Hồ Tràm.

Mặc dù còn non trẻ, hầu hết các dự án bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam đều hợp tác những thương hiệu uy tín lâu đời. Nổi bật là các dự án hợp tác cùng JW Marriott International như Grand Marina, Saigon hay The Ritz-Carlton tại The Grand, Hanoi. Thương hiệu thời trang xa xỉ duy nhất hiện nay xuất hiện ở thị trường bất động sản hàng hiệu Việt Nam là Elie Saab với khu dinh thự nổi đầu tiên tại Châu Á - The Rivus (TP. Hồ Chí Minh). Đây đều là những dự án đến từ nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - Masterise Homes, tiên phong trong phân khúc hàng hiệu tại Việt Nam.

The Grand, Hanoi với dấu ấn huyền thoại The Ritz-Carlton

Grand Marina, Saigon - Khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn bậc nhất thế giới

The Rivus - Dinh thự hàng hiệu Elie Saab độc nhất tại Việt Nam

Báo cáo của Knight Frank cũng khẳng định Việt Nam đang trở thành quốc gia nổi bật về không gian sống sang trọng, với nhu cầu ngày càng tăng từ những người giàu có trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài. Nhu cầu lớn trong việc tìm kiếm không gian sống thể hiện vị thế, phong cách sống, gu thưởng lãm và phản ánh những giá trị sống tinh hoa của giới thượng lưu là lực đẩy chính định hình xu hướng phát triển của phân khúc bất động sản đầy tiềm năng này. Giới thượng lưu luôn sẵn sàng chi trả để sở hữu những đặc quyền riêng biệt, vì vậy, khi số lượng tầng lớp siêu giàu tiếp tục gia tăng, nhu cầu săn đón bất động sản hàng hiệu cũng tăng cao và thị trường trở nên cạnh tranh hơn.

Sở hữu bất động sản hàng hiệu trở thành tuyên ngôn tinh tế về phong cách sống và vị thế đẳng cấp của gia chủ. Cùng với thời gian, những tài sản này vượt qua giới hạn của không gian sống hay khoản đầu tư mà trở thành di sản truyền đời, được bảo chứng bởi đẳng cấp và danh tiếng của những thương hiệu danh giá hàng đầu thế giới.