Bất động sản hưởng lợi từ tuyến ven kênh Tham Lương và Quốc Lộ 1A mở rộng

Việc đồng loạt đẩy mạnh hạ tầng tại khu Tây TP.HCM, đặc biệt là tuyến ven kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên và mở rộng Quốc lộ 1A, đang mở ra cơ hội tăng giá cho nhiều dự án bất động sản. Trong số đó, Conic Boulevard nổi lên như một điểm sáng khi sở hữu vị trí chiến lược, hưởng trọn giá trị từ hai tuyến giao thông huyết mạch này.

Tuyến ven kênh Tham Lương – Đòn bẩy kết nối và gia tăng giá trị

Tuyến đường ven kênh Tham Lương dài hơn 32 km đang từng bước hoàn thiện, trở thành trục giao thông xanh kết nối nhanh khu Tây với trung tâm TP.HCM. Đối với cư dân Conic Boulevard, đây là lợi thế giúp di chuyển thuận tiện, tiết kiệm thời gian và nâng cao giá trị căn hộ theo thời gian.

Hạ tầng cảnh quan ven kênh còn mang lại không gian sống trong lành, góp phần hình thành cộng đồng cư dân chất lượng. Với tầm nhìn hướng sông và tuyến đường thông thoáng, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu ở mà còn hấp dẫn nhà đầu tư nhờ tiềm năng sinh lời rõ rệt.

Quốc lộ 1A mở rộng – Tối ưu kết nối liên vùng

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua TP.HCM không chỉ giảm ùn tắc mà còn rút ngắn thời gian kết nối từ khu Tây đến các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Vị trí của Conic Boulevard nằm sát trục đường này, giúp cư dân dễ dàng kết nối các khu vực trọng điểm mà không cần đi vòng.

Quốc lộ 1A mở rộng giúp cư dân Conic Boulevard kết nối nhanh liên vùng, gia tăng tiềm năng phát triển dự án. Ảnh: Conic.

Khi hoàn thiện, Quốc Lộ 1A mở rộng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và bất động sản khu vực. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Conic Boulevard gia tăng sức hút, đặc biệt với khách hàng tìm kiếm một nơi ở vừa thuận tiện di chuyển vừa có tiềm năng tăng giá bền vững.

Không gian sống xanh và tiện ích nội khu hoàn chỉnh

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, Conic Boulevard còn ghi điểm với không gian xanh nội khu rộng lớn, công viên trung tâm, sân thể thao và khu vui chơi trẻ em. Điều này mang lại một môi trường sống đáng mơ ước, đáp ứng nhu cầu thư giãn và rèn luyện sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình.

Không gian xanh và tiện ích thể thao ngay trong nội khu Conic Boulevard mang lại chất lượng sống khác biệt. Ảnh: Conic.

Sự kết hợp giữa vị trí kết nối tốt và tiện ích nội khu đa dạng tạo nên giá trị cộng hưởng cho dự án. Đây chính là lý do khiến Conic Boulevard thu hút cả khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn, nhất là khi khu vực đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh về hạ tầng.

Giá tốt & Chính sách linh hoạt

Từ vị trí kết nối thuận tiện đến chính sách tài chính linh hoạt, Conic Boulevard đang mang đến cơ hội sở hữu nhà ở thực sự phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Với vốn ban đầu chỉ từ 750 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ đã hoàn thiện, phần còn lại thanh toán theo tiến độ chỉ 1% mỗi tháng trong vòng 36 tháng.

Nếu chọn phương án thanh toán 95%, khách hàng được chiết khấu đến 25% – đưa giá về chỉ hơn 30 triệu/m², mức giá hiếm thấy tại TP.HCM hiện nay. Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính có thể chọn phương thức vay đến 85%, hưởng 0% lãi suất 18 tháng, miễn trả gốc 5 năm.

Khách hàng nhận nhà tại Block B - Conic Boulevard - Ảnh: Conic

