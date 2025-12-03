Bất động sản khoáng nóng được dự báo tăng giá mạnh

Khi khoáng nóng tạo nên "thương hiệu vùng" tại các quốc gia trên thế giới

Không vùng đất nào có thể sao chép một mạch khoáng tự nhiên. Tính độc bản và khan hiếm ấy khiến cho mỗi một bất động sản nằm trên dòng khoáng đều sở hữu giá trị tăng trưởng khó gì sánh bằng.

Tại Nhật Bản, những vùng có suối khoáng như Hakone – biểu tượng onsen dưới chân núi Phú Sĩ, hay Beppu – nơi tập trung hơn 2.000 suối khoáng nóng, nhờ gắn liền tài nguyên khoáng nóng với tiện ích trị liệu, chăm sóc sức khỏe, các khu vực này đã trở thành điểm đến thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm, kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ của giá trị bất động sản trong khu vực. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc: khi một vùng đất định vị thành công thương hiệu vùng gắn với khoáng nóng, giá trị bất động sản đầu tư trong khu vực đó cũng tăng trưởng theo.

Còn tại Desert Hot Springs, một thành phố nổi tiếng với nhiều suối khoáng nóng ở California, giá bất động sản đã tăng 182,55% trong 10 năm (2013-2023) với tốc độ tăng trưởng trung bình 10,95%/năm - đưa thành phố vào top 10% khu vực có mức tăng giá bất động sản cao nhất nước Mỹ (theo Realtor.com). Khoáng nóng được coi là động lực chính tạo nên sức hút của thương hiệu vùng Desert Hot Springs.

Như vậy, người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để sở hữu bất động sản tại vùng đất có tiếng. Họ không chỉ mua đất mà mua cả phong cách sống, sức khỏe và sự đẳng cấp. Thương hiệu vùng không chỉ thu hút khách du lịch mà còn tăng sức hấp dẫn cho nhà đầu tư và cư dân.

Thậm chí, những vùng đất nguyên sơ, nông thôn giản dị có dòng khoáng nóng cũng được các chủ đầu tư coi trọng, phát triển trở thành các điểm đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe trên thế giới. Năm 2023, quỹ đầu tư Atona Impact Fund đã rót 20 tỷ yên vào các vùng khoáng nóng như Yufu, Yakushima và Hakone, xây dựng các khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, đưa thương hiệu và giá trị bất động sản của khu vực này tăng lên một bước nhảy vọt.

Trong khi đó tại Việt Nam, năm 2019, khi mạch nguồn khoáng nóng trên đất Tổ Phú Thọ bắt đầu được khai thác phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cư dân, Thanh Thủy cũng được xem là thương hiệu vùng "top-op-mind" trên thị trường bất động sản sức khỏe.

Tương lai bất động sản ở "thủ phủ khoáng nóng Thanh Thủy"

Cách trung tâm Hà Nội hơn 80km, Thanh Thủy được thiên nhiên ưu ái ban tặng mỏ khoáng nóng quý hiếm với diện tích hơn 1 triệu m² và trữ lượng gần 20 triệu m³, duy trì nhiệt độ ổn định từ 37-53°C quanh năm. Nguồn nước này đặc biệt giàu Radon tự nhiên, hỗ trợ tích cực cho da, xương khớp và tim mạch và được các chuyên gia đánh giá có chất lượng tương đương nguồn khoáng dưới chân núi Phú Sĩ (Nhật Bản).

Trong vài năm trở lại đây, Thanh Thủy chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các khu nghỉ dưỡng phong cách onsen Nhật Bản. Những khu tắm khoáng, spa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe mọc lên giữa thiên nhiên trong lành, biến trải nghiệm tắm khoáng một ngày thành kỳ nghỉ trọn vẹn với lưu trú, ẩm thực và trị liệu. Cùng với đó, dòng du khách có khả năng chi trả cao từ Hà Nội và các tỉnh lân cận liên tục đổ về, hình thành thói quen du lịch mới không chỉ nghỉ ngơi, mà còn để "hồi phục".

Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Lynntimes Thanh Thuỷ tại Thanh Thủy, Phú Thọ

Thanh Thủy cũng đang ở giai đoạn đặc biệt: tài nguyên đã được nhận diện, đầu tư đang bùng nổ, và thương hiệu vùng được biết đến rộng khắp cả nước và quốc tế. Đặc biệt, với sự xuất hiện của Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Lynntimes Thanh Thuỷ, một điểm đến 4 mùa thu hút cư dân đổ về vui chơi, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe bằng liệu pháp trị liệu với khoáng nóng đẳng cấp.

Trong dòng chuyển động ấy, việc hình thành những mô hình an cư gắn với trị liệu và chăm sóc sức khỏe toàn diện là bước phát triển tự nhiên của vùng đất sở hữu nguồn khoáng nóng. Theo Tập đoàn Onsen Fuji - Chủ đầu tư Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thuỷ, giá trị bất động sản khoáng nóng liên tục tăng trong 5 năm qua và sẽ bước vào đà tăng trưởng mới trong thập kỷ tới khi cư dân ngày một có nhu cầu rõ ràng hơn về chăm sóc sức khỏe.

Được biết, đơn vị này cũng vừa công bố ra thị trường 3 dự án trị liệu cao cấp tại Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình. Riêng tại Thanh Thủy, Phú Thọ, tòa căn hộ Thera Home 26 tầng sắp khởi công sẽ xuất hiện như một dấu ấn phong cách sống trị liệu đẳng cấp. Tại đây, với nguồn khoáng quý dẫn trực tiếp vào từng căn hộ, cư dân có thể trải nghiệm đặc quyền ngâm khoáng tại gia, tận hưởng liệu pháp trị liệu bằng tự nhiên, bằng y học, chăm sóc y tế 24/7 và chăm sóc tinh thần được đan cài vào nhịp sống hằng ngày.

Sự hiện diện của dự án nâng tầm giá trị của bất động sản tại thủ phủ khoáng nóng Thanh Thủy, để từ đó, bất động sản khoáng nóng sẽ không chỉ dừng lại là sản phẩm nghỉ dưỡng mà còn là sự lựa chọn về một ngôi nhà để an dưỡng.