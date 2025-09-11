Bất động sản liền thổ cao cấp tại TP.HCM thu hút nhà đầu tư phía Bắc

Nguồn cung hạn chế

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản liền thổ tại TP.HCM đang trong trạng thái khan hiếm nguồn cung kéo dài. Từ 2016 đến quý II/2025, số lượng sản phẩm mở bán mới giảm mạnh. Dù nguồn cung hạn chế, sức cầu vẫn duy trì ở mức cao, tỷ lệ hấp thụ luôn đạt trên 70% mỗi đợt mở bán.

Trong vòng 10 năm qua, giá sơ cấp bình quân đã tăng khoảng 18% mỗi năm, trong khi giá thứ cấp tăng trung bình 10%/năm. Đây là mức tăng ổn định, phản ánh cả sự khan hiếm lẫn nhu cầu bền vững đối với loại hình nhà liền thổ tại TP.HCM. Theo các chuyên gia, xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong ngắn hạn, bởi quỹ đất hạn chế và thủ tục pháp lý của các dự án mới vẫn cần thời gian để hoàn thiện.

Nút giao Mỹ Thủy - công trình trọng điểm của khu vực đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Các công trình hạ tầng trọng điểm là động lực thúc đẩy thị trường bất động sản khu Đông

Khu Đông TP.HCM được đánh giá là tâm điểm của thị trường bất động sản liền thổ cao cấp. Trong tổng vốn đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng dành cho hạ tầng giao thông, khoảng 70% được phân bổ cho khu vực này. Các dự án trọng điểm như: nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú, dự án mở rộng đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, kế hoạch khép kín đường Vành đai 2, Vành đai 3, xây dựng Vành đai 4 và sân bay quốc tế Long Thành đã tạo ra tiềm năng lợi thế vượt trội và thay đổi diện mạo khu Đông.

Đường Võ Chí Công (Vành đai 2) dự kiến sẽ được mở rộng lên 12 làn xe trong thời gian tới.

Sự bứt phá về hạ tầng tạo nên dư địa tăng trưởng lớn, khi khu Đông được định hướng trở thành "cửa ngõ" kết nối TP. HCM với các hành lang kinh tế vùng Đông Nam Bộ. Tốc độ tăng trưởng bất động sản tại quận 2 và quận 9 (cũ) được đánh giá dẫn đầu thành phố.

Sức hút đối với nhà đầu tư phía Bắc

Trong bối cảnh thị trường Hà Nội dần bão hòa về nguồn cung, nhiều nhà đầu tư đang hướng sự quan tâm vào các khu vực khác nhằm đa dạng danh mục đầu tư và đón đầu tiềm năng hạ tầng phát triển trên cả nước. Theo CBRE Việt Nam, hành vi của nhà đầu tư cũng có một số chuyển biến theo tình hình mới. Cụ thể, các nhà đầu tư dần chuyển đổi tư duy từ lướt sóng trong ngắn hạn sang đầu tư vào giá trị trong trung và dài hạn. Ưu tiên tập trung các sản phẩm bất động sản sở hữu tiềm năng khai thác và hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. Các nhà đầu tư có xu hướng "đi theo dòng tiền lớn", bám sát các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ các dự án đường Vành đai, sân bay, các tuyến cao tốc, Metro… Bên cạnh đó, yếu tố pháp lý, tiến độ xây dựng và uy tín của Chủ đầu tư trở thành điều kiện tiên quyết trong lựa chọn sản phẩm nhằm đảm bảo an toàn và tính thanh khoản.

Các dự án nhà liền thổ đã hoàn tất xây dựng, có pháp lý hoàn chỉnh như văn bản mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, bảo lãnh bàn giao nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư phía Bắc.

Sau sáp nhập, TP.HCM được xem là siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam. Với đà phát triển hạ tầng giao thông, vị thế trung tâm kinh tế và sự khan hiếm nguồn cung, TP.HCM - đặc biệt là khu Đông - tiếp tục được dự báo là "điểm đến" chiến lược cho giới đầu tư Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

So với các sản phẩm căn hộ, chung cư cao cấp được xem là phát triển nóng trong nửa đầu năm 2025 với mức giá chào bán tại khu Đông lên tới hơn 200 triệu/m2, phân khúc bất động sản liền thổ là một lựa chọn được nhiều nhà đầu tư cân nhắc nhờ sự khan hiếm và khả năng bảo toàn giá trị theo thời gian. Cũng theo CBRE Việt Nam, giá sơ cấp trung bình của biệt thự và nhà phố tại TP.HCM vào khoảng 300 triệu/m2 đất có nhà. Mức giá này vẫn còn tiềm năng tăng trưởng so với phân khúc căn hộ cùng khu vực. Ngoài ra, trong 2 năm qua, phần lớn nguồn cung mở bán dự án mới thuộc khu vực vùng ven, cách trung tâm thành phố khoảng 30km. Trong bối cảnh đó, bất động sản liền thổ cao cấp tại nội đô TP.HCM không chỉ là kênh sinh lời mà còn mang giá trị tích sản dài hạn.

Đông đảo nhà đầu tư phía Bắc quan tâm tham dự các sự kiện giới thiệu sản phẩm bất động sản liền thổ cao cấp tại TP.HCM để đa dạng hóa danh mục đầu tư và lựa chọn tích sản trong trung và dài hạn.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, một số chủ đầu tư đã tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm bất động sản liền thổ cao cấp tại TP.HCM và thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư phía Bắc. Một trong các dự án đang được giới chuyên môn và cộng đồng quan tâm là khu biệt thự Gladia by the Waters - phát triển bởi Keppel & Khang Điền tại khu Đông, TP.HCM (quận 2 cũ), liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm, khoảng 20 phút đến chợ Bến Thành, Phú Mỹ Hưng và 45 phút đến sân bay quốc tế Long Thành. Dự án dự kiến sớm được mở bán.