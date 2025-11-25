Bất động sản Móng Cái, điểm đến tất yếu của dòng vốn đầu tư

Khi dòng tiền dịch chuyển tìm kiếm cơ hội mới

Theo phân tích của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE), giá bán phân khúc chung cư tại Hà Nội không những không hạ nhiệt mà thậm chí còn tăng tốc mạnh mẽ, với ngày càng nhiều dự án mở bán ở mức trên 100 triệu đồng mỗi mét vuông.

VARS IRE cho biết, mặt bằng giá sơ cấp căn hộ cao cấp (căn hộ mở bán lần đầu) Hà Nội cũng thiết lập "mốc" mới, trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, cao hơn TP. Hồ Chí Minh, với hơn 43% nguồn cung mới trong quý 3 có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Giá nhà "neo" cao khiến biên độ tăng giá thu hẹp, giảm sức hấp dẫn với dòng vốn đầu tư. Đồng thời giá trị vốn cũng vượt xa khả năng tài chính của nhiều nhà đầu tư, khiến dòng tiền bắt đầu dịch chuyển ra khỏi Hà Nội để tìm kiếm cơ hội mới tại các thị trường có mức giá hợp lý và dư địa tăng trưởng cao hơn, theo VARS IRE.

Không chỉ đến bây giờ, chính sự chênh lệch lớn giữa giá trị thực và khả năng tài chính đã thúc đẩy tâm lý dịch chuyển của nhà đầu tư lẫn cư dân vài năm nay.

Theo đó, nhu cầu về một không gian sống thoáng đãng, chi phí hợp lý nhưng vẫn bảo đảm tiềm năng tăng trưởng bền vững đang mở ra xu hướng tất yếu: dòng vốn lan tỏa từ Hà Nội đến các đô thị vệ tinh, những thành phố có chiến lược phát triển rõ ràng, quy hoạch bài bản và khả năng bứt tốc mạnh mẽ trong tương lai.

Trong hành trình đó, Móng Cái nổi lên như một điểm đến đầy sức hút. Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ Đông Bắc và đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thương quốc tế với Trung Quốc, Móng Cái từ lâu đã được đánh giá là "trái tim" của hành lang kinh tế liên vùng. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng, đặc biệt là việc đưa vào vận hành tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội chỉ còn hơn ba giờ, đã tạo nên cú hích quan trọng cho dòng thương mại và dòng tiền đổ về thành phố này.

Không chỉ thuận lợi về hạ tầng, Móng Cái còn được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm, không gian rộng mở và định hướng phát triển đô thị theo mô hình xanh – sạch – bền vững. Đây là môi trường lý tưởng để phát triển các khu đô thị hiện đại, dịch vụ thương mại, logistics và các loại hình kinh doanh phục vụ giao thương biên mậu.

Chính sự hòa quyện giữa tiềm năng kinh tế và chất lượng sống đã khiến ngày càng nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và nhà đầu tư lựa chọn Móng Cái là điểm dừng chân mới.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy đất biên mậu luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững nhờ sức ảnh hưởng trực tiếp từ dòng thương mại qua cửa khẩu, tạo nên giá trị thực và cơ hội khai thác lâu dài cho các nhà đầu tư.

Vera Diamond City: điểm đến an cư, sinh lời bền vững

Gắn kết hiện tượng chung của thị trường nêu trên, giới đầu tư dễ dàng lý giải hơn cho những chuyển động sôi nổi tại dự án Vera Diamond City thời gian qua.

Trao đổi với chúng tôi, bà N.V.A (Hà Nội), một khách hàng có mặt tại lễ ký kết hợp tác phân phối dự án Vera Diamond City diễn ra mới đây cho biết: "Giá nhà Hà Nội quá cao, tôi muốn thử cơ hội đầu tư ở những nơi mặt bằng giá còn ở mức tiềm năng".

Theo thông tin từ Vinaconex, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, chủ đầu tư dự án Vera Diamond City, đến nay đã có 7 đơn vị uy tín trên thị trường chính thức tham gia phân phối dự án, hứa hẹn mở ra một giai đoạn mới sôi nổi.

Vera Diamond City được chủ đầu tư VINACONEX quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý rõ ràng

Tìm hiểu của chúng tôi, dự án Vera Diamond City Quảng Ninh, một sản phẩm đất nền sở hữu vị trí chiến lược ngay trong khu vực đang được quy hoạch mạnh mẽ của thành phố. Với lợi thế nằm gần các trục giao thông huyết mạch, liền kề cửa khẩu và trung tâm đô thị, dự án thừa hưởng toàn bộ giá trị mà hệ thống hạ tầng hiện hữu và tương lai mang lại. Sự xuất hiện của Vera Diamond City không chỉ bổ sung nguồn cung chất lượng cho thị trường mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn khi giá trị gia tăng luôn đi song hành cùng tốc độ phát triển kinh tế – thương mại của Móng Cái.

Điểm cộng lớn của dự án nằm ở pháp lý minh bạch, quy hoạch rõ ràng, phù hợp cho cả nhu cầu ở thật, kinh doanh dịch vụ lẫn đầu tư dài hạn. Trong khi nhiều thị trường lớn đang dần bão hòa và mức giá chạm ngưỡng cao, thì Vera Diamond City vẫn đang ở giai đoạn "mức giá mềm", cho phép nhà đầu tư dễ dàng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Đây chính là thời điểm vàng để tiếp cận những sản phẩm có vị trí đẹp, tiềm năng rõ ràng và biên độ tăng giá lớn.

Hiện tại, song song với đẩy nhanh hoàn thiện dự án, vừa qua dự án đã phối hợp với địa phương tổ chức lễ gắn biển công trình Cụm thể thao khu Hài Hòa 4 gồm khu phức hợp thể thao và tiện ích với diện tích 1,1 ha bao gồm: Bể bơi nước mặn chuẩn Resort với diện tích mặt nước rộng 800 m2; Phòng gym và khu tắm tráng rộng hơn 800 m2; Cụm 4 sân Pickleball đạt chuẩn; Khu nhà caffe và tiện ích rộng 85 m2; Công viên cảnh quan đa tầng lớp: Gymout ngoài trời, sân chơi trẻ em đến các tiểu khu chủ thể độc đáo bao gồm đường dạo, khu cây xanh cảnh quan,… Đến nay, đã hoàn thành cụm 4 sân pickleball, các khu khác dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025

Giải thi đấu Pickleball Open 2025 được tổ chức tại dự án thu hút đông đảo người đăng ký tham dự và là địa điểm được yêu thích tại Móng Cái

Móng Cái hiện hội tụ đầy đủ ba yếu tố tạo nên sức bật cho một đô thị mới: vị trí chiến lược đặc biệt, hạ tầng – thương mại phát triển mạnh mẽ và xu hướng dịch chuyển dân cư rõ rệt. Trong bối cảnh các đô thị trung tâm ngày càng bão hòa, việc đầu tư vào Móng Cái không chỉ là sự lựa chọn hợp lý mà còn là hướng đi thông minh, đón đầu xu thế.

Vera Diamond City chính là cơ hội để nhà đầu tư sở hữu vị trí đẹp trong một thị trường giàu năng lượng tăng trưởng. Lựa chọn đúng thời điểm và đúng dự án hôm nay chính là bước đệm vững chắc cho lợi nhuận bền vững của ngày mai.