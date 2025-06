Bất động sản Tây Ninh – Long An sẽ thế nào sau sáp nhập?

Sáng ngày 12/6, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, Long An sáp nhập với Tây Ninh thành 1 tỉnh có tên gọi là Tây Ninh, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại thành phố Tân An (Long An).

Trước nay, Long An vốn là khu vực có lợi thế phát triển về công nghiệp, hạ tầng giao thông và các dự án khu đô thị quy mô lớn. Trong khi, Tây Ninh có tiềm năng về phát triển du lịch. Việc sáp nhập này tạo ra nhiều cơ hội đầu tư mới trong các lĩnh vực như nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ và du lịch. Đồng thời việc sáp nhập có thể tạo ra sự cạnh tranh giữa các địa phương, đặc biệt là trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Long An là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với TP.HCM và tỉnh Tây Ninh về phía Đông; giáp với Campuchia về phía Bắc; giáp với tỉnh Đồng Tháp phía Tây và Tiền Giang về phía Nam. Nơi đây là gạch nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM, giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ.

Với vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi này, Long An còn được ví là cửa ngõ nối thông TP.HCM với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc sáp nhập Long An – Tây Ninh ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư, đặc biệt là thị trường bất động sản phía Nam.

Vốn là “nôi” của các dự án khu đô thị quy mô được phát triển bài bản, thị trường Long An “lọt tầm ngắm” của các ông lớn như Vinhomes, EcoPark, Nam Long, Phú Mỹ Hưng, BIM Group. Ghi nhận cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường này nổi lên với nhiều dự án khu đô thị quy mô khởi công hoặc mở bán giai đoạn tiếp theo. Phải kể đến các dự án như Vinhomes Green City (Vinhomes), Eco Retreat Long An (Ecopark), Waterpoint (Nam Long), La Homes ( Prodezi Long An), Tân Trụ Royal (Thắng Lợi Group), An Huy Việt Mỹ (Công ty địa ốc An Huy),... cùng một số KĐT đang ở giai đoạn đền bù, giải tỏa để đầu tư.

Long An có lợi thế phát triển về công nghiệp, hạ tầng giao thông và các dự án khu đô thị quy mô lớn.

Trong đó, một số dự án quy mô hàng trăm héc-ta đã hiện hữu tiếp tục nhận được sự chú ý của người mua hậu sáp nhập. Phải kể đến dự án KĐT Waterpoint quy mô 355ha do Nam Long cùng Nishi Nippon Railroad - doanh nghiệp có hơn 100 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản, hợp tác triển khai.

Hiện dự án đang giới thiệu ra thị trường các sản phẩm biệt thự, dinh thự giới hạn ghi nhận thanh khoản khá tích cực. Đây cũng là KĐT hiện hữu tại khu Tây - Long An (nay là Tây Ninh) được hưởng trực tiếp từ lộ trình phát triển hạ tầng của khu vực. Dự án có vị trí kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, ngay nút giao với Vành đai 4, liền kề điểm giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3; cách Phú Mỹ Hưng và trung tâm TP.HCM chỉ 30-45 phút di chuyển. Khi các dự án hạ tầng đi vào hoàn thiện, kì vọng tăng trưởng giá trị cho dự án là khả quan.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam đánh giá, Long An một thị trường còn nhiều dư địa phát triển, bất động sản Long An không chỉ chiếm ưu thế về vị trí đắc địa mà còn bởi quỹ đất trống khổng lồ đang hiện hữu.

Bên cạnh đó Long An là địa phương có tỷ lệ nhập cư đứng thứ 7 cả nước, cao hơn cả Hà Nội. Trong những năm gần đây, tỷ lệ nhập cư tại Long An luôn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định. Cứ 1.000 người ở Long An thì có 47 người nhập cư chuyển tới. Giai đoạn 2009 - 2021, Long An có tỷ lệ tăng trưởng dân nhập cư gần 2% dân số mỗi năm. Với gần 1,6 triệu dân thì có 1 triệu dân đang trong độ tuổi lao động, trong đó 71% số lượng dân đã được qua đào tạo cơ bản. Sau sáp nhập, triển vọng cho thị trường bất động sản còn rất lớn.

Việc sáp nhập Long An – Tây Ninh không chỉ là động thái điều chỉnh địa giới hành chính, đây còn là bước chuyển chiến lược trong tầm nhìn phát triển khu vực phía Tây TP.HCM, trở thành một CBD mới, kích hoạt dòng vốn đầu tư đổ về các dự án lớn, giàu tiềm năng.

Với diện tích hơn 8.536,44km2 và dân số trên 3,2 triệu người, Tây Ninh mới trở thành một trong những đơn vị hành chính có vị trí quan trọng khi giáp TP.HCM và Campuchia. Cùng với đó, hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ là cơ sở để khu vực này trở thành trung tâm giao thương, sản xuất, dịch vụ mới, với năng lực cạnh tranh cao.

Trong đó, Vành đai 3 dài hơn 76km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, đang được đẩy mạnh thi công, dự kiến sẽ hoàn thành và thông xe trong năm 2026. Vành đai 4 dài 207km, qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang trình Quốc hội xem xét.

Ngoài các tuyến vành đai, Tây Ninh mới còn sở hữu mạng lưới đường cao tốc hiện đại kết nối liên vùng như: cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Đức Hoà - Chơn Thành đang gấp rút thi công.

Đặc biệt tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đóng vai trò là trục kết nối vùng biên giới Tây Nam với vùng lõi kinh tế phía Nam sẽ được khởi công trong tháng 9 tới đây và dự kiến thông xe vào năm 2027. Trong tương lai, cao tốc Mộc Bài - TP.HCM sẽ tiếp tục được kéo dài hòa vào trục xuyên Á, mở ra hành lang thương mại Campuchia - Việt Nam - cảng biển quốc tế.

Sau sáp nhập, tỉnh Tây Ninh mới vẫn sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông. Long An và Tây Ninh đã phối hợp làm việc bước đầu để thống nhất định hướng phát triển hệ thống giao thông liên vùng, hướng đến mục tiêu hình thành một mạng lưới hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng kết nối nhanh chóng với TP.HCM và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Song song với hệ thống giao thông, cấu trúc đô thị của Tây Ninh mới sau sáp nhập cũng đang được tái định hình theo hướng trung tâm kép - hành lang kết nối. Trung tâm hành chính của tỉnh mới được đặt tại Long An, nơi sở hữu vị trí cửa ngõ kết nối TP.HCM và ĐBSCL, với hạ tầng đang tăng tốc mạnh mẽ.

Bất động sản Tây Ninh mới dự báo sẽ có dư địa tăng trưởng khi hạ tầng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hậu sáp nhập. (ảnh minh hoạ)

Theo PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, các dự án hạ tầng giao thông có vai trò đầu tàu, dẫn dắt sự phát triển mang tính đột phá nhờ khả năng kết nối thuận tiện, tạo ra khởi đầu mới, khơi dậy tiềm năng phát triển của địa phương.

Một khi hạ tầng giao thông được đẩy mạnh triển khai, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch dân cư, chuyển dịch đất đai, phát triển thêm những khu vực mới, tạo tiền đề cho phát triển bộ mặt đô thị, tạo động lực cho sự phát triển thị trường bất động sản của một địa phương. Điều này không chỉ đúng với Long An (nay là Tây Ninh mới), mà còn đúng với các địa phương khác trên cả nước.

“Dù còn nhiều thách thức về việc chạy đua trong hoàn thành các cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, gia tăng số lượng dự án nhà ở... nhưng phát triển đô thị và thị trường bất động sản Tây Ninh mới vẫn đang đứng trước cánh cửa cơ hội và sẵn sàng bứt phá trong tương lai”, PGS.TS Thịnh nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng Giám đốc DKRA Group cho biết, thị trường bất động sản Long An (nay là Tây Ninh mới) trong chu kỳ phát triển tiếp theo sẽ có sự thay đổi rõ rệt về loại hình sản phẩm, quy mô dự án, không chỉ là những dự án quy mô 10 – 20ha nữa mà lên đến hàng trăm đến hàng nghìn héc-ta.

“Dòng sản phẩm nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực như căn hộ, nhà xây sẵn, biệt thự sẽ trở thành phân khúc dẫn dắt thị trường. Các dự án lớn xuất hiện ngày càng nhiều, quy mô lên tới hàng triệu USD, cho thấy thị trường bất động sản khu vưc này đang ngày một phát triển chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp, hấp dẫn các nhà đầu tư trong tương lai. Khi đó, tiềm năng tăng giá của bất động sản khu vực là tất yếu”, ông Thắng nhấn mạnh.