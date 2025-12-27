Sau khi Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng rút lui, "đại gia" Cần Thơ tuyên bố trước sau như một, sẵn 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Sau thông tin Vingroup rút lui khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, trên trang cá nhân của ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch CTCP Mekolor liên tục đăng tải những nội dung xoay quanh dự án này.

Ông cho rằng Vingroup rút lui nhưng phía Mekolor vẫn trước sau như một. Liên minh Mekolor – Great USA vẫn khẳng định đảm bảo nguồn vốn cho đề xuất đầu tư của mình.

"Liên danh Mekolor – Great USA khẳng định đủ 100 tỷ USD tự đầu tư siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, không vay nợ, không dùng ngân sách Nhà nước", ông Trường viết.

Được biết, trước đó vào đầu tháng 6, liên danh CTCP Mekolor (Việt Nam) và Great USA (Hoa Kỳ) đã gửi văn bản đề xuất đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với tổng mức đầu tư lên tới 100 tỷ USD.

Liên minh này khẳng định sẽ tự thu xếp và chứng minh đầy đủ nguồn vốn tiền mặt, bảo đảm 100% cho việc triển khai dự án, với dòng tiền đến từ các quỹ đầu tư thuộc Great Core Fund và Mekolor Capital - thuộc hệ sinh thái của Mekolor và Great USD.

Đáng chú ý, liên minh không đề xuất Chính phủ Việt Nam cấp vốn đối ứng hoặc bảo lãnh tài chính, nhằm "góp phần giảm gánh nặng nợ công quốc gia". Đồng thời, liên minh sẽ chịu toàn bộ chi phí chuyển giao công nghệ từ đối tác quốc tế và cam kết miễn 100% giá vé trong 6 tháng đầu khi tuyến đường sắt đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, tại cuộc họp về dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam do Chính phủ tổ chức ngày 27/11, doanh nghiệp này lại vắng mặt.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết: "Buổi làm việc hôm nay, chúng ta có mời 6 doanh nghiệp có đăng ký làm việc, nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp có mặt, còn 1 doanh nghiệp có đăng ký làm việc là liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great (USA) nhưng không tới. Chúng ta đã có liên hệ mà không thể tìm ra được địa chỉ, đây cũng là đơn vị từng tuyên bố hùng hồn về việc huy động 100 tỷ USD cho dự án nhưng mà địa chỉ cung cấp cũng không liên lạc được".

Trước đó, đại diện Mekolor cho biết liên doanh đã tiếp cận thông tin về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam - dự án mang tính biểu tượng chiến lược tương lai của Việt Nam, và đã gửi 3 văn bản đề xuất tham gia. Đồng thời đề xuất ký quỹ 100%, tương đương 100 tỷ USD đầu tư dự án để quyết tâm tham gia.

Cũng theo thư kiến nghị, đơn vị này muốn tổ chức một buổi tiếp xúc chính thức giữa liên minh Mekolor - Great USA với Chính phủ. Vì thời gian qua đã nhiều lần gửi hồ sơ, kiến nghị, báo cáo tiền khả thi và đề xuất đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, nhưng vẫn chưa được hồi đáp. Cuộc tiếp xúc để liên doanh này giải trình đầy đủ về năng lực tài chính, hồ sơ pháp lý, khả năng triển khai và cam kết đầu tư dài hạn.

Ông Trường nói thêm mình vẫn đang ở Việt Nam. Văn phòng đại diện đầu mối của liên minh tại Việt Nam là Công ty Cổ phần Mekolor có mã doanh nghiệp và địa chỉ đặt tại phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ vẫn hoạt động bình thường và nghiêm túc trong đề xuất đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.