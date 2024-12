Bất động sản TP. Thuận An - Tâm điểm phát triển cùng hạ tầng Bình Dương 2025

Khởi công, tăng tốc thi công 5 dự án, hợp long cây cầu quan trọng

Năm 2025 được dự báo là thời điểm chuyển mình quan trọng đối với hạ tầng giao thông Bình Dương. Nhiều dự án trọng điểm sẽ được khởi công, đẩy nhanh triển khai và "cán đích" hoàn thành. 2 dự án tiêu biểu là cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và đường vành đai 4, dự kiến khởi công vào quý 1/2025.

Tuyến cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành có chiều dài toàn tuyến 55km, điểm đầu giao với đường vành đai 3 và điểm cuối kết nối cao tốc Chơn Thành – Gia Nghĩa. Đoạn đi qua tỉnh Bình Dương dài 45,7km, tổng mức đầu tư là 1.474 tỉ đồng. Đây là trục giao thông chiến lược kết nối khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên.

Đường vành đai 4 qua Bình Dương dài 47,5km được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), có mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 18.247 tỉ đồng. Khi hoàn thành tuyến đường sẽ hình thành mạng lưới kết nối vùng Đông Nam Bộ, tạo nền tảng vững chắc để Bình Dương tăng tốc phát triển.

Bên cạnh đó, Bình Dương cũng chú trọng dồn lực tăng tốc thi công 3 dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, xây dựng đường vành đai 3 và đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa). Đặc biệt, cầu Bình Gởi (thuộc vành đai 3) bắc qua sông Sài Gòn kết nối xã An Sơn (TP.Thuận An, Bình Dương) và xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM), đang thi công nhanh chóng, dự kiến hợp long vào dịp 30/4/2025. Theo đó, bức tranh tổng thể hệ thống hạ tầng giao thông Bình Dương đang dần hoàn chỉnh, mở ra tiềm năng phát triển mới cho Bình Dương.

Cầu Bình Gởi (thuộc vành đai 3) sẽ hợp long vào dịp 30/4/2025

Bất động sản tăng giá trị, TP. Thuận An đón sóng

Theo các chuyên gia, hạ tầng giao thông là yếu tố "vàng" thúc đẩy sự tăng trưởng giá trị bất động sản. Nhìn lại những tuyến cao tốc như TP.HCM – Trung Lương hay Long Thành – Dầu Giây, có thể thấy giá đất tại các khu vực có cao tốc đi qua đã tăng mạnh ngay sau khi hoàn thiện. Hay như Nhơn Trạch (Đồng Nai) cũng từng có cơn sốt đất vào năm 2016 khi TP.HCM kiến nghị xây dựng cầu thay thế phà Cát Lái. Với Bình Dương, việc loạt dự án lớn triển khai xây dựng trong năm 2025 cũng không ngoại lệ.

TP. Thuận An đang trở thành tâm điểm của các dự án hạ tầng trọng điểm tại Bình Dương, khi có đến 3/5 công trình lớn đi qua địa bàn, bao gồm: nâng cấp quốc lộ 13, xây dựng vành đai 3 và cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Những dự án này không chỉ giúp nâng tầm vị thế kinh tế - xã hội của Thuận An mà còn mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản. Một trong những dự án nổi bật đang thu hút sự chú ý là khu nhà phố compound Cát Tường J-Home, nằm ngay vị trí trung tâm của TP. Thuận An.

Với vị trí đắc địa mặt tiền đường DT743, Cát Tường J-Home sở hữu lợi thế vượt trội về khả năng kết nối giao thông. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển đến các tuyến cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, quốc lộ 13, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, vành đai 3, vành đai 4… rút ngắn thời gian đến các khu vực lân cận.

Cát Tường J-Home tọa lạc trung tâm TP. Thuận An, bàn giao hoàn thiện "hút" khách

Cát Tường J-Home tạo ấn tượng nhờ phong cách quy hoạch đậm chất Nhật Bản, với chuỗi tiện ích khép kín đáp ứng mọi nhu cầu sống hiện đại. Từ hồ bơi, công viên, trường học, khu vui chơi trẻ em đến lối dạo bộ, đều được thiết kế tinh tế mang lại không gian sống lý tưởng cho cư dân.

Dự án còn được kỳ vọng trở thành điểm sáng của thị trường khi tích hợp giữa yếu tố sống và đầu tư. Cộng đồng cư dân tại Cát Tường J-Home không chỉ được trải nghiệm không gian sống chất lượng mà còn được hưởng lợi từ sự gia tăng giá trị bất động sản theo tiến độ hoàn thiện các dự án hạ tầng trên địa bàn TP. Thuận An nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.

Đặc biệt, dự án còn thu hút giới đầu tư nhờ vào chính sách ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng chỉ cần thanh toán từ 990 triệu (tương đương 30%) đến khi nhận nhà, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay trong 30 năm, ân hạn lên đến 5 năm. Khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng giá trị như ô tô điện VinFast VF 5 Plus, xe máy điện VinFast Feliz S cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Với sự đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, Bình Dương đang vươn mình trở thành biểu tượng phát triển mới của khu vực phía Nam. Năm 2025 sẽ là cột mốc bùng nổ, không chỉ mở ra một chương mới cho hạ tầng mà còn tạo đà cho thị trường bất động sản tiến vào chu kỳ mới. Cuối năm 2024 là thời điểm vàng để các nhà đầu tư đón đầu cơ hội, đặc biệt với những dự án tiềm năng như Cát Tường J-Home.