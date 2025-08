Bất động sản Văn Phú Invest bất ngờ rút vốn toàn bộ tại Dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang

Theo tìm hiểu của MarketTimes, cao tốc BOT Hà Nội - Bắc Giang do liên danh 4 nhà đầu tư thực hiện gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest ; Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Đông Sơn; Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương .

Đây là dự án trục giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp và thương mại như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.154,5 tỷ đồng và đã được hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2016. Hiện hơn 90% giá trị hợp đồng đã được quyết toán, phần còn lại liên quan đến chi phí giải phóng mặt bằng tại Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục triển khai.

Với mức phí trung bình từ 40.000 - 200.000 đồng/lượt với 4 làn xe, dự án có pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch và được phê duyệt thu phí đến năm 2037.

Đến thời điểm này, lưu lượng xe trên tuyến được đánh giá là quá tải và nhu cầu cấp thiết mở rộng tuyến cao tốc trên đã đón nhận tin vui khi Thủ tướng và Bộ Xây dựng đã chấp thuận sớm mở rộng dự án lên 8 làn xe trước năm 2030.

Về lý đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư tăng cường sức hút và chuẩn bị tiềm lực để đầu tư dự án trọng điểm, đầy tiềm năng sinh lời này. Thế nhưng, thật bất ngờ khi liên tiếp các nhà đầu tư đã "bỏ của chạy lấy người".

Đầu tiên là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HoSE: OGC) chào bán 21% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang - chủ đầu tư của dự án cao tốc BOT Hà Nội - Bắc Giang.

Mới đây nhất là Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest tiếp tục có văn bản công bố thông tin bất thường liên quan đến việc thoái vốn khỏi 1 công ty liên kết. Như vậy, sau khi hoàn tất chuyển nhượng thì BOT Hà Nội - Bắc Giang sẽ không còn là công ty liên kết của Văn Phú.

Cao tốc BOT Hà Nội - Bắc Giang có tổng chiều dài là 45,8km, tổng vốn đầu tư 4.154,5 tỷ đồng và được hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2016. Đến nay, dự án được đánh giá đã mãn tải và cần sớm mở rộng nâng cấp, cùng đó, sẽ "thông mạch" với các tuyến cao tốc khác để nối trục liên kết vùng Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn.

Về tình hình kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Văn Phú ghi nhận doanh thu thuần hơn 180,2 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 6,7 tỷ đồng, giảm 75,3%.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Văn Phú mang về doanh thu thuần gần 429 tỷ đồng, tăng 46,1% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 148,9 tỷ đồng, tăng 55,6%.



Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Văn Phú tăng 18% so với đầu năm, lên mức hơn 13.138,2 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 4.425,9 tỷ đồng, chiếm 33,7% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn hơn 3.525,4 tỷ đồng, chiếm 26,8% tổng tài sản.



Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức 7.917,8 tỷ đồng, tăng 30,6% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.132,3 tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng nợ.