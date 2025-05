Bất động sản ven đô: Vùng trỗi dậy mới của dòng tiền đầu tư 2025

Xu hướng dịch chuyển ra vùng ven: Cơ hội từ áp lực nội đô

Không khó để lý giải vì sao bất động sản ven đô đang trở nên thu hút thời gian gần đây. Thực tế cho thấy, quỹ đất tại các đô thị lớn như Hà Nội ngày càng bó hẹp, nhu cầu sở hữu không gian sống chất lượng lại liên tục gia tăng. Sự chênh lệch cung – cầu khiến giá nhà đất nội đô leo thang, người mua có khuynh hướng chuyển về vùng ven - nơi quy tụ những dự án xanh, pháp lý hoàn thiện và quy hoạch bài bản.

Giới chuyên gia nhận định:"Xu hướng dịch chuyển ra vùng ven đã trở nên rõ nét khi quỹ đất nội đô dần thu hẹp; ngay cả các khu vực giáp Vành đai 2, Vành đai 3 cũng gần như không còn dư địa phát triển dự án mới. Bên cạnh đó, chính sách giãn dân và định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đang góp phần mạnh mẽ thúc đẩy xu hướng này."

Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung, thị trường càng thiếu những dự án có không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên - nơi cư dân tái tạo sức khỏe năng lượng, tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Do đó, bất động sản nghỉ dưỡng ven đô trở thành lựa chọn ưu tiên.

Bất động sản ven đô: Nghỉ dưỡng – An cư & Đầu tư

Không chỉ là nơi an cư, bất động sản nghỉ dưỡng ven đô đang vươn lên thành lựa chọn lý tưởng để cân bằng giữa cuộc sống, công việc và sức khỏe. Đây là mô hình sống ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người tìm kiếm "second home" – ngôi nhà thứ hai gần thiên nhiên để nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc tái tạo năng lượng sau những áp lực nơi đô thị.

Với lợi ích kép vừa là nơi an cư, vừa là tài sản đầu tư sinh lời bền vững thông qua khai thác cho thuê, bất động sản nghỉ dưỡng ven đô ghi nhận tỷ lệ giao dịch thành công cao, thanh khoản tốt. Theo báo cáo quý I/2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), toàn thị trường ghi nhận khoảng 950 sản phẩm nghỉ dưỡng mở bán mới, tăng 2,4 lần so với quý trước và gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ hấp thụ đạt 51%, tương đương hơn 400 giao dịch thành công, phần lớn tập trung vào những dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, vị trí đắc địa và hệ thống tiện ích đã vận hành.

Tỷ lệ hấp thụ tích cực này cho thấy tâm lý thị trường đang hồi phục nhờ những tín hiệu khởi sắc từ kinh tế vĩ mô cùng nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý của Nhà nước. Thêm vào đó là nhu cầu thực tế về một môi trường sống lành mạnh, chất lượng cao trong bối cảnh đô thị ngày càng quá tải. Đây là cơ hội vàng cho nhà đầu tư nhạy bén, đón đầu xu hướng sống mới và khai thác tiềm năng nghỉ dưỡng ngay sát đô thị trung tâm.

Nhận diện sản phẩm đón sóng thị trường

Sở hữu vị trí chiến lược khi chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 45 phút di chuyển, Legacy Hill Resort & Villas nằm trọn giữa địa hình xanh với 9 ngọn đồi và 10 sông suối. Vị thế này mang đến cho Legacy Hill Resort & Villas 3 tầm nhìn cảnh quan: rừng cây - đồi xanh - sông rộng và 5 tầng xanh tuyệt tác: xanh mây trời - xanh đồi núi - xanh sông suối - xanh vườn cây - xanh villas. Legacy Hill Resort & Villas không chỉ đơn thuần là một khu nghỉ dưỡng, đây còn là hệ sinh thái sống xanh đúng nghĩa, với mật độ phủ lên tới 70%.

Legacy Hill Resort & Villas được phát triển với triết lý "Sống tựa vào thiên nhiên".

Phát triển theo triết lý sống xanh gắn liền với thiên nhiên, các căn biệt thự và shophouse tại Legacy Hill Resort & Villas được kiến tạo bởi G8A Architects (Thụy Sĩ), tạo nên không gian sống hòa quyện ánh sáng tự nhiên, gió trời và cảnh quan xung quanh. Dự án từng được vinh danh tại Vietnam Property Awards 2020 với danh hiệu "Thiết kế Kiến trúc Cảnh quan Thương mại xuất sắc nhất".

Không chỉ dừng lại ở cảnh quan, Legacy Hill Resort & Villas còn là dự án tiên phong ứng dụng mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện với hơn 70 tiện ích cao cấp đã vận hành như Kazuo Onsen & Spa - Tổ hợp khoáng nóng "chuẩn Nhật" kết hợp Spa và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, đồi trượt cỏ Grasski, hồ câu sinh thái, khu cắm trại Glamping, bể bơi 3 tầng tích hợp jacuzzi…

Từ trẻ nhỏ, người lớn tuổi đến giới trẻ đều tìm thấy trải nghiệm lý tưởng tại vườn thú Tropic Park, đồi chong chóng đa sắc màu, khu thiền định Paradise Hilltop, hay các hoạt động thể thao như chèo kayak, bắn cung, bơi lội…

Nhiều tiện ích tại Legacy Hill Resort & Villas như đồi trượt cỏ, chèo thuyền kayak, cắm trại glamping,... đã đi vào vận hành.

Về tiềm năng đầu tư, Legacy Hill Resort & Villas khẳng định sức hút nhờ pháp lý sở hữu lâu dài với 100% đất ở – yếu tố bảo chứng giá trị tài sản vững bền theo thời gian. Đặc biệt, 90% sản phẩm đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao và khai thác ngay, mở ra cơ hội sinh lời tức thì từ dịch vụ nghỉ dưỡng.

Trong bối cảnh hiện tại, khi quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, nhu cầu sống xanh, sống khỏe lên ngôi, thì một sản phẩm vừa gần thủ đô, vừa hoàn thiện pháp lý, vừa phát triển bài bản như Legacy Hill Resort & Villas thực sự là tài sản giá trị mà các nhà đầu tư thông thái không thể bỏ lỡ.

